Reggio Calabria, fermato dai Carabinieri in auto: in casa scoprono 3 serre di marijuana e oltre 600 grammi di droga

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri di Reggio Calabria hanno proceduto al controllo di un giovane alla guida di un’autovettura. Gli accertamenti sono stati successivamente estesi all’abitazione del soggetto, dove i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione sono state rinvenute tre serre adibite alla coltivazione di marijuana, dotate di impianti di illuminazione e ventilazione. Nelle strutture erano presenti complessivamente 11 piante, cinque delle quali in stato vegetativo.

Nel corso della perquisizione, all’interno della camera da letto, sono stati inoltre rinvenuti oltre 600 grammi di marijuana già essiccata, suddivisa in diverse confezioni. La sostanza stupefacente, le piante e le attrezzature utilizzate per la coltivazione sono state sottoposte a sequestro. Al termine delle attività, il giovane è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa delle successive determinazioni. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile, nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza.