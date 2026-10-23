Reggio Calabria, “Facce da Bronzi” si prepara alla finalissima: grandi ospiti del cabaret al Teatro Cilea

Reggio Calabria si prepara ad accogliere l’atto conclusivo dell’undicesima edizione del Festival Nazionale del cabaret “Facce da Bronzi”, in due eventi in programma, venerdì 23 ottobre 2026 e domenica 25 ottobre 2026, alle ore 21.00, al Teatro Francesco Cilea. Due serate all’insegna della comicità, della creatività e del talento, che porteranno sul palcoscenico reggino i concorrenti selezionati nelle tappe nazionali di Milano, Roma e Reggio Calabria. Il Festival ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”, con la direzione artistica dell’autore di ZeligAlessio Tagliento, si conferma un’importante occasione di incontro tra artisti emergenti e protagonisti noti della comicità italiana. Primo appuntamento venerdì 23 ottobre, in occasione del quale si esibiranno i 9 comici semifinalisti, in una serata ricca di ospiti, tra cui Rocco Ciarmoli, in arte “Rocco il Gigolò”, Gigi Miseferi e Paolo Migone da Zelig.

Mentre il 25 ottobre, in occasione della finalissima a guidare il pubblico nel corso della serata sarà Gennaro Calabrese

Mentre il 25 ottobre, in occasione della finalissima a guidare il pubblico nel corso della serata sarà Gennaro Calabrese, attore, comico, cabarettista e celebre imitatore reggino. Si esibiranno i 6 comici finalisti, tra cui Emanuele Campasano, vincitore del Festival “Cabareboli”, e Luca Merc, vincitore del Festival nazionale “Faenza Cabaret”, ammessi grazie al gemellaggio instaurato tra “Facce da bronzi” e i noti Festival Nazionali. A supportare i concorrenti in gara ci saranno alcuni tra i nomi più conosciuti dal pubblico televisivo e teatrale: Pino e gli Anticorpi, duo comico formato da Michele e Stefano Manca, conosciuti per i loro sketch surreali, hanno trasformato l’ingenuità e i paradossi quotidiani in una comicità travolgente e frenetica, conquistando il pubblico soprattutto grazie alle partecipazioni a programmi televisivi come Colorado e Only Fun.



Sul palco salirà anche Vincenzo Albano, comico e musicista, che unisce la stand-up comedy alla musica. Con i suoi monologhi taglienti è uno dei volti conosciuti di Zelig e Only Fun, programmi che hanno portato la sua personalità all’attenzione del grande pubblico;

A completare il gruppo degli ospiti sarà Rocco Barbaro, attore e cabarettista calabrese che ha costruito una lunga esperienza tra teatro e televisione, noto per la sua partecipazione a Zelig e tanti altri programmi televisivi rai mediaset.

La fase finale prevede la presenza, inoltre, di una giuria tecnica che assegnerà i premi tra i quali il Premio “Miglior Testo Giacomo Battaglia”, dedicato agli artisti che sapranno distinguersi per originalità, efficacia della scrittura e qualità espressiva. La giuria sarà composta da personaggi dello spettacolo e della cultura nazionale e regionale: Alessio Tagliento, Giuseppe Minniti, Vincenzo Albano, Angela Battaglia, Giuseppe Piromalli, Giuseppe Surace, Domingo Crisafulli, Rocco Barbaro, Giuseppe Scorza e Alessandro Tirotta.

Il Festival, infine, si arricchirà di ulteriori appuntamenti al Castello Aragonese, previsti dal 27 al 30 ottobre. Le iniziative saranno un’occasione per esplorare e riscoprire il patrimonio storico e culturale della città, promuovendo al contempo il riuso dei materiali come strumento creativo capace di dare vita a nuove forme di espressione artistica e innovazione. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, dal Comune di Milano e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed è realizzata con il cofinanziamento della Regione Calabria – PAC 2014-2020, nell’ambito dell’Avviso “Sostegno e promozione turistica e culturale”.