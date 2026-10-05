Reggio Calabria, evaso dai domiciliari fermato in stazione a Villa San Giovanni mentre stava per partire verso il nord

Nei giorni scorsi, in seguito a segnalazione della Sezione Polizia Ferroviaria di Messina, personale della Sezione Polfer di Villa San Giovanni ha rintracciato presso il 5° binario di quello scalo F.S., in attesa di salire a bordo di un treno regionale direzione nord, un cittadino italiano evaso dagli arresti domiciliari presso struttura ubicata in Messina, giusta misura cautelare disposta dal Gip presso il Tribunale di Salerno. Tratto in arresto dal personale di Polizia, il giorno successivo l’arrestato è stato sottoposto a processo per direttissima presso il Tribunale di Reggio Calabria, allorché il Giudice ha disposto la convalida dell’arresto ed il ripristino della precedente misura cautelare con l’immediato accompagnamento di scorta presso il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari nella città peloritana. Trattandosi di procedimento in fase di indagini preliminari, per l’uomo vige il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.