Reggio Calabria, esplosioni controllate in mare per distruggere ordigni bellici: date e orari

Nel corso del 2025, le Prefetture di Reggio Calabria e di Messina hanno richiesto alcuni interventi di bonifica per presunti ordigni residuati bellici rinvenuti, presso diverse località dello Stretto, a seguito di un’attività di Bonifica Bellica Sistematica. Dopo vari sopralluoghi e operazioni di messa in sicurezza svolte nei mesi scorsi, il Comando Subacqueo e Incursori della Marina Militare (COMSUBIN) avvierà le operazioni di distruzione controllata a partire da lunedì 19 ottobre prossimo.

Secondo quanto comunicato dal Responsabile delle Operazioni, le attività inizieranno alle ore 13:30, con il rimorchio degli ordigni verso l’area individuata per il brillamento.

L’esplosione controllata sarà effettuata indicativamente dopo circa tre ore dall’avvio delle operazioni nello specchio d’acqua, a largo della costa calabra, antistante approssimativamente la località Calamizzi del Comune di Reggio Calabria. Nelle giornate successive, l’inizio delle attività di brillamento è previsto come di seguito indicato:

• alle ore 8:30 dal 20 al 23, il 26 ed il 27 ottobre;

• alle ore 9:00 il 28 ottobre;

• alle ore 9:30 il 29 ottobre;

• alle ore 10:30 il 30 ottobre.

Gli orari programmati potranno subire variazioni in funzione delle condizioni meteomarine e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche, nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza. Le operazioni, condotte da personale specializzato della Marina Militare, sono finalizzate alla messa in sicurezza dell’area interessata e alla tutela della pubblica incolumità.

Si invitano i cittadini e gli operatori marittimi a prestare attenzione alle eventuali disposizioni che saranno emanate, in relazione allo svolgimento delle attività, dalle Autorità competenti.