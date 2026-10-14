Reggio Calabria, EMERGENCY apre uno sportello gratuito per chi ha difficoltà ad accedere alle cure. Luoghi e orari

Un nuovo punto di riferimento per le persone che incontrano difficoltà nell’accesso alle cure e ai servizi sanitari. EMERGENCY ha aperto a Reggio Calabria un nuovo sportello gratuito di informazione e orientamento sociosanitario, in via San Francesco da Paola 100B, a pochi passi dalla stazione centrale della città. Il servizio nasce per offrire un sostegno concreto a chi, per ragioni economiche, sociali, linguistiche o amministrative, incontra ostacoli nell’accesso al Servizio Sanitario Nazionale e alle strutture presenti sul territorio. Attraverso lo sportello, l’organizzazione mette a disposizione attività di orientamento sociosanitario, supporto amministrativo e mediazione linguistico-culturale, con l’obiettivo di aiutare le persone escluse o in difficoltà a conoscere e utilizzare i servizi ai quali possono accedere. L’apertura rappresenta un ulteriore rafforzamento della presenza di EMERGENCY in Calabria, dove l’organizzazione opera già a sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Le difficoltà di accesso alle cure anche nel centro di Reggio Calabria

La decisione di aprire un nuovo sportello nel capoluogo reggino nasce dall’attività di osservazione e dalla conoscenza del territorio maturata da EMERGENCY nel corso degli anni. L’organizzazione ha infatti rilevato come le difficoltà di accesso ai servizi sanitari non riguardino soltanto le aree periferiche, ma siano presenti anche nei contesti urbani, come Reggio Calabria. Una situazione che coinvolge persone alle prese con condizioni di precarietà, problemi economici e logistici, carenza di informazioni e ostacoli burocratici o linguistici. Da qui la scelta di attivare un servizio gratuito nel centro cittadino, per offrire un punto di riferimento a chi fatica a orientarsi nel sistema sanitario e ad accedere alle cure.

“Con l’apertura di questo sportello sociosanitario vogliamo essere ancora più vicini alle persone che, anche in città, fanno fatica ad accedere alle cure“, spiega Mauro Destefano, coordinatore del progetto EMERGENCY in Calabria. “In questi anni abbiamo lavorato soprattutto nella Piana di Gioia Tauro, dove abbiamo assistito lavoratori stagionali e persone escluse dal sistema sanitario. Oggi vediamo emergere bisogni simili anche nei centri urbani: precarietà, difficoltà economiche, logistiche, mancanza di informazioni e barriere linguistiche e amministrative continuano a impedire a molte persone di curarsi.“

La presenza di EMERGENCY in Calabria e nel resto d’Italia

Il nuovo sportello di Reggio Calabria si aggiunge alle attività che EMERGENCY porta avanti nella Piana di Gioia Tauro, in particolare a San Ferdinando, dove l’organizzazione svolge un lavoro di monitoraggio del territorio per intercettare i bisogni dei braccianti agricoli impiegati nei campi. L’esperienza maturata in quest’area ha contribuito a evidenziare le difficoltà incontrate dai lavoratori stagionali e dalle persone escluse dal sistema sanitario, problematiche che, come osservato dall’organizzazione, emergono anche nelle città. L’attività calabrese rientra nel più ampio intervento che EMERGENCY realizza in Italia per rendere concreto il diritto alla cura sancito dalla Costituzione. Attraverso ambulatori mobili e fissi, l’organizzazione è presente anche in Sicilia, nel Ragusano, in Sardegna, a Sassari, in Campania, nel quartiere Ponticelli a Napoli e a Castel Volturno, in Veneto, a Marghera, e in Lombardia, a Milano e Brescia.

Dove si trova lo sportello e gli orari di apertura

Lo sportello sociosanitario di EMERGENCY a Reggio Calabria si trova in via San Francesco da Paola 100B, nei pressi della stazione centrale. Il servizio è completamente gratuito e accessibile senza necessità di prenotazione. Gli operatori sono presenti il lunedì e il giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, mentre il martedì lo sportello è aperto dalle 9:00 alle 13:00. Il mercoledì e il venerdì, invece, l’apertura è prevista dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00. Oltre alla sede di via San Francesco da Paola, EMERGENCY garantisce la propria presenza anche presso il Social Point Casa delle Donne, in via Treno 9, dove il servizio è disponibile ogni mercoledì pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00. Due punti di riferimento sul territorio cittadino attraverso i quali l’organizzazione intende facilitare l’accesso alle informazioni, all’orientamento sociosanitario e al supporto necessario per affrontare le difficoltà nell’utilizzo dei servizi sanitari.