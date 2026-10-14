Reggio Calabria, elezioni RSU alla Hitachi: 120 voti per la FIOM, risultato storico per Messineo

“La FIOM si conferma pilastro fondamentale della rappresentanza dei lavoratori nello stabilimento Hitachi Rail STS di Reggio Calabria, registrando un’importante affermazione alle elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), dove ha ottenuto complessivamente 120 voti. Un risultato di grande spessore che premia l’impegno costante, quotidiano e coerente a tutela della dignità, dei diritti e delle condizioni lavorative nel sito reggino“. È quanto si legge in una nota della FIOM-CGIL.

“A dare ulteriore valore a questa tornata elettorale è lo straordinario successo personale di Lino Messineo, RSU uscente. Con ben 61 preferenze personali (rispetto alle 42 della precedente elezione), Messineo si attesta come il secondo candidato più votato in assoluto all’interno della fabbrica. Questo eccezionale riscontro lo consacra come il candidato RSU della FIOM più votato di sempre nella storia delle competizioni elettorali in Hitachi Rail STS a Reggio Calabria. Un traguardo storico raggiunto anche grazie al fondamentale apporto dei candidati nel collegio operai Saverio Nucera e Gaetano Laganà, che hanno offerto un contributo decisivo all’eccellente prestazione della lista.

Parallelamente, la FIOM mette a segno una crescita straordinaria nel collegio impiegati, dove la lista raddoppia i propri consensi rispetto alla precedente tornata elettorale. Trainata dalle candidature di Luca Borghetti e Antonella Doldo, la FIOM ha conquistato oltre il 40% dei voti, risultato che per pochi voti non permette di eleggere la RSU nel collegio Impiegati. Questo incremento testimonia l’espansione del consenso e il consolidamento del sindacato anche tra i colletti bianchi. La segreteria della FIOM desidera esprimere un ringraziamento speciale a tutti i candidati – Saverio Nucera, Gaetano Laganà, Luca Borghetti e Antonella Doldo – e a tutto il gruppo dirigente per lo straordinario lavoro svolto e per la partecipazione attiva che ha reso possibile questo risultato collettivo.

La fiducia espressa dai lavoratori rappresenta per la FIOM non solo un motivo di orgoglio, ma soprattutto uno stimolo a proseguire l’attività sindacale con determinazione. L’impegno continuerà nel segno della coerenza, della partecipazione e dell’ascolto, con il chiaro obiettivo di dare voce alle esigenze reali di tutte le lavoratrici e i lavoratori per affrontare le sfide industriali future e migliorare concretamente l’ambiente di lavoro. Auguriamo a Lino Messineo e a tutte le RSU elette un buon lavoro“.