Reggio Calabria, eccezionale intervento chirurgico al GOM: operata con successo una paziente gravemente obesa con doppia frattura del femore

Il 29 settembre scorso, l’équipe medica della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, guidata dal dr. Giuseppe Calabrò, ha affrontato una sfida chirurgica particolarmente complessa: il trattamento di una paziente gravemente obesa con frattura bifocale del femore. La frattura interessava sia il collo femorale sia la porzione diafisaria (la parte lunga dell’osso). Per questo motivo è stato utilizzato uno speciale chiodo endomidollare, capace di stabilizzare contemporaneamente le due lesioni scheletriche.

Il successo dell’intervento è frutto della sinergia tra l’équipe chirurgica e quella anestesiologica, e del lavoro del personale infermieristico, sia di sala operatoria sia di reparto, che ha gestito con grande professionalità un quadro clinico complesso, consentendo alla paziente di superare una situazione estremamente delicata. La signora ha già effettuato la visita fisiatrica e nei prossimi giorni potrà iniziare il percorso di riabilitazione.