Reggio Calabria, è tornato Giorgia’s Restaurant: grande festa per la riapertura! 3 super novità nel menù. E si raddoppia anche a pranzo | FOTO e INTERVISTE

Grande festa a Reggio Calabria per la riapertura del Giorgia’s Restaurante, il noto locale di via Georgia, nella zona nord del centro cittadino, che torna ad accogliere i reggini dopo la stagione estiva trascorsa al Tulum. Un ritorno atteso, accompagnato da un importante rinnovamento dell’offerta gastronomica e da numerose novità che promettono di rendere il ristorante ancora più interessante per un pubblico di tutte le età. Dall’introduzione del sushi alle tre diverse tipologie di pizza, passando per il menù gluten free, le proposte senza lattosio e l’imminente apertura anche a pranzo, il Giorgia’s inaugura una nuova fase con l’obiettivo di coniugare qualità, varietà e prezzi accessibili. Non mancherà l’intrattenimento, con musica dal vivo e DJ set che accompagneranno le serate, confermando la vocazione del locale come punto di incontro per chi ama trascorrere qualche ora in compagnia, tra buona cucina e divertimento.

Il ritorno dopo l’estate al Tulum: un Giorgia’s rinnovato e ricco di sorprese

La riapertura dei locali invernali rappresenta molto più di un semplice ritorno alla normalità. Dopo i mesi estivi trascorsi al Tulum, la proprietà ha infatti deciso di investire sul rilancio del ristorante, ripensando diversi aspetti della proposta culinaria e valorizzando gli ampi spazi della struttura. A raccontare le novità è Marco Crucitti, imprenditore e componente della proprietà del Giorgia’s, che sottolinea la volontà di ampliare le possibilità offerte alla clientela, mantenendo al centro la qualità della ristorazione. L’obiettivo è trasformare il locale in un punto di riferimento non soltanto per le occasioni speciali, gli eventi privati e le cerimonie, ma anche per chi desidera concedersi una cena fuori durante la settimana, senza affrontare necessariamente una spesa elevata. Un’idea di ristorazione più quotidiana e accessibile, accompagnata da una maggiore varietà di piatti e da una programmazione musicale capace di coinvolgere giovani, studenti universitari e adulti.

Crucitti annuncia le novità della nuova stagione: “Dopo l’esperienza di questa estate al Tulum, con ottime presenze, abbiamo deciso di ricominciare e rilanciare il Giorgia’s, un ristorante ampio. Abbiamo deciso di rivalutare la nostra offerta gastronomica, con un menù di carne, inserendo il sushi. Abbiamo tre varianti di pizzeria: la napoletana a taglio classico, la romana più croccante e sottile, e quella a ruota di carro. Facciamo molta attenzione anche a chi ha intolleranza: ci sarà un menù gluten free, ci saranno portate senza lattosio, ad esempio. Abbiamo deciso di affidarci a prezzi calmierati, sulla pizza dai 12 ai 15 euro, inclusi antipasti, mentre per la carne ovviamente il livello si alza. Gli orari? Dalle 19 all’1 di notte per la ristorazione, in base agli eventi ci saranno altri orari. Da lunedì prossimo saremo aperti anche a pranzo, per servizi a scuole e università”.

Tre tipi di pizza, cucina di carne e sushi: il nuovo menù accontenta tutti i gusti

Una delle principali novità riguarda l’ampliamento della proposta gastronomica, pensata per offrire esperienze differenti all’interno dello stesso ristorante. Grande spazio sarà riservato alla pizzeria, con tre varianti di impasto e preparazione: la pizza napoletana dal taglio classico, quella romana più sottile e croccante e la versione a ruota di carro, per gli appassionati di una pizza dalle dimensioni generose. Accanto a questa offerta, il locale continuerà a proporre una cucina dedicata alla carne, con piatti pensati per chi desidera una cena più strutturata. Non mancheranno i grandi classici dei primi italiani, dalla carbonara all’amatriciana, fino alla cacio e pepe, specialità capaci di soddisfare anche chi predilige i sapori della tradizione. A queste proposte si aggiunge una delle novità più interessanti della stagione: l’introduzione del sushi, che arricchirà ulteriormente la scelta a disposizione dei clienti. Il nuovo menù punta così a rispondere alle esigenze di gruppi di amici e famiglie con preferenze gastronomiche differenti, permettendo a ciascuno di trovare la propria proposta ideale senza rinunciare al piacere di condividere una serata insieme.

Attenzione alle intolleranze: arrivano il menù gluten free e i piatti senza lattosio

Un altro elemento sul quale la proprietà ha deciso di investire riguarda l’attenzione alle diverse esigenze alimentari. Il Giorgia’s introdurrà infatti un menù gluten free e metterà a disposizione anche portate senza lattosio, ampliando la possibilità di scelta per i clienti che devono prestare particolare attenzione agli ingredienti. Una novità che si inserisce nella volontà di rendere il ristorante maggiormente inclusivo e capace di accogliere un pubblico eterogeneo, senza limitare l’esperienza gastronomica a un’offerta tradizionale. La presenza di alternative dedicate alle intolleranze rappresenta una scelta importante soprattutto per le tavolate numerose, nelle quali possono convivere necessità alimentari differenti. L’obiettivo è consentire anche a chi segue un regime alimentare specifico di partecipare alla convivialità della cena, scegliendo tra le proposte previste dal nuovo menù. Il tutto in un contesto che punta a mantenere elevata la qualità dei prodotti e a offrire un servizio attento alle esigenze dei clienti.

Prezzi accessibili: pizza e antipasti tra 12 e 15 euro

La nuova stagione del Giorgia’s sarà caratterizzata anche dalla volontà di proporre prezzi contenuti per la pizzeria, così da rendere il locale una scelta accessibile anche per chi desidera cenare fuori con maggiore frequenza. Come spiegato da Marco Crucitti, la proposta legata alla pizza prevede una fascia di prezzo tra 12 e 15 euro, con antipasti inclusi, mentre per le specialità di carne saranno previsti livelli di spesa differenti, in relazione alla tipologia della proposta gastronomica. La scelta nasce dall’intenzione di offrire alla cittadinanza un ristorante da frequentare non soltanto nelle grandi occasioni, ma anche per una semplice uscita serale, mantenendo un rapporto equilibrato tra qualità e costo. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani e agli universitari, che potranno trovare soluzioni adatte anche a una cena informale tra amici. Allo stesso tempo, la varietà della cucina consentirà di proporre esperienze differenti a chi preferisce una serata più ricercata, senza rinunciare all’atmosfera accogliente che ha caratterizzato il locale negli ultimi anni.

Da lunedì prossimo il Giorgia’s apre anche a pranzo: servizi per scuole e università

Tra le novità annunciate dalla proprietà figura anche l’apertura del ristorante durante la pausa pranzo, prevista a partire da lunedì 26 ottobre. Il servizio sarà pensato anche per rispondere alle esigenze di scuole e università, ampliando l’attività del Giorgia’s oltre la tradizionale fascia serale. Si tratta di un cambiamento significativo nell’organizzazione del locale, che permetterà di utilizzare gli spazi anche durante il giorno e di intercettare una clientela differente rispetto a quella delle cene e degli eventi musicali. Per quanto riguarda la ristorazione serale, l’orario sarà dalle 19:00 all’1:00 di notte, con possibili variazioni in occasione degli appuntamenti e degli eventi in programma. L’ampliamento degli orari rientra in una strategia che punta a rendere il ristorante un punto di riferimento per diversi momenti della giornata, dalla pausa pranzo alla cena, fino all’intrattenimento serale.

Musica dal vivo e DJ set: il Giorgia’s torna ad animare le serate reggine

Accanto alle novità culinarie, il Giorgia’s conferma anche la propria attenzione all’intrattenimento, con un programma di serate musicali, esibizioni dal vivo e DJ set destinato ad accompagnare la stagione invernale. L’idea è quella di permettere ai clienti di vivere il locale non soltanto come un ristorante, ma anche come uno spazio nel quale proseguire la serata dopo cena, ascoltare musica e trascorrere del tempo in compagnia. Una formula che si rivolge sia a un pubblico giovane, compresi gli studenti universitari, sia a una clientela più adulta, che già nella precedente stagione aveva apprezzato gli appuntamenti musicali proposti. Il calendario degli eventi consentirà di alternare atmosfere e generi differenti, offrendo occasioni di divertimento durante la settimana. La combinazione tra ristorazione e musica rappresenta così uno degli elementi centrali del progetto, pensato per rendere il Giorgia’s un luogo di incontro capace di accompagnare i diversi momenti della vita serale cittadina.

L’obiettivo della proprietà, come evidenziato dall’imprenditore Marco Crucitti, è quello di offrire ai reggini un ristorante da vivere con continuità, capace di rispondere alle esigenze di età e gusti differenti. Un nuovo inizio all’insegna del buon cibo, della musica e della voglia di stare insieme, con il Giorgia’s che torna ad accendere le serate di Reggio Calabria e ad accogliere chi desidera concedersi un momento di relax e convivialità.

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