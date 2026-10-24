Reggio Calabria, è morto Gaetano Matà: addio all’ex presidente di Confcommercio

Lutto nel mondo del commercio e dell’imprenditoria di Reggio Calabria per la morte di Gaetano Matà, già presidente di Confcommercio Reggio Calabria e figura conosciuta nel panorama associativo ed economico del territorio. La notizia della sua morte colpisce il mondo delle attività commerciali reggine, un settore nel quale Matà aveva maturato una lunga esperienza, dedicando parte significativa del proprio percorso alla rappresentanza delle imprese e alla tutela degli interessi degli operatori economici.

Falcomatà: “addio a Gaetano Matà, punto di riferimento per il mondo delle imprese reggine”

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Falcomatà, esprime “profondo cordoglio per la scomparsa di Gaetano Matà, figura che ha dedicato una parte significativa del proprio percorso professionale al mondo del commercio e del tessuto produttivo reggino. La notizia della sua scomparsa – scrive Falcomatà in una nota stampa – mi addolora profondamente. Negli anni in cui sono stato sindaco e lui presidente di Confcommercio, abbiamo condiviso un percorso di lavoro sinergico per la città, nel quale ho potuto apprezzarne la compostezza, il garbo, l’approccio mite e costruttivo e, soprattutto, il profondo attaccamento al territorio”. “Con il suo impegno nel mondo associativo e la sua attività a sostegno delle imprese – aggiunge il consigliere regionale – Matà ha rappresentato un interlocutore importante per il comparto commerciale del nostro comprensorio, contribuendo al confronto sulle prospettive di sviluppo economico della città e dell’area metropolitana reggina”. “In momenti come questo – conclude Giuseppe Falcomatà – il pensiero va innanzitutto ai familiari di Gateano, ai suoi affetti e a quanti hanno condiviso con lui un percorso umano e professionale. A loro rivolgo le più sincere condoglianze e la mia vicinanza”.