Reggio Calabria e Messina si uniscono in musica grazie alla Bielorussia: torna il Coro Polifonica. Tre concerti dal 17 al 20 ottobre

Il Coro Polifonica della Bielorussia torna a esibirsi tra Reggio Calabria e Messina con tre concerti in programma dal 17 al 20 ottobre. Dopo il successo riscosso la scorsa primavera al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, la formazione musicale bielorussa sarà nuovamente protagonista di una tournée che coinvolgerà due città dello Stretto, con un repertorio che spazia dalla musica sacra al pop, dal soul al jazz e agli spiritual. Il coro, composto da 44 artisti e diretto dalla maestra Olga Ivanovna, sarà ospite a Reggio Calabria dal 15 al 22 ottobre. Ad annunciare il ritorno della formazione è Francesco Milasi, console onorario di Bielorussia per Calabria e Sicilia, che sottolinea il valore artistico dell’iniziativa e la volontà di proseguire il percorso di scambio culturale tra i due territori. L’evento si inserisce nelle attività promosse sotto l’egida dell’Ambasciata di Bielorussia e del Consolato a Reggio Calabria, con l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca attraverso la musica.

Tre concerti tra Reggio Calabria e Messina: il programma

Il primo appuntamento è in programma sabato 17 ottobre alle ore 19:00 nella Chiesa di Santa Lucia a Reggio Calabria. Il giorno successivo, domenica 18 ottobre alle ore 10:30, il coro si esibirà al Duomo di Messina, mentre il terzo concerto si terrà martedì 20 ottobre alle ore 19:00 all’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Tre occasioni per ascoltare una formazione già apprezzata dal pubblico reggino in occasione della precedente esibizione al Teatro Cilea. La nuova tournée è stata organizzata conciliando i numerosi impegni internazionali degli artisti, che proporranno un programma musicale articolato tra melodie sacre e generi contemporanei. L’iniziativa vedrà il coinvolgimento delle realtà che ospiteranno i concerti, dalla parrocchia di Santa Lucia all’Università Mediterranea, fino alla comunità ecclesiastica messinese.

“Annunciamo l’imminente tournée in Calabria e Sicilia del CORO POLIFONICA della Bielorussia. Lo stesso si era esibito la primavera scorsa al Teatro F. Cilea di Reggio riscuotendo grande successo e tali favori di critica e di pubblico che siamo stati sollecitati più volte a farli ritornare. Ed eccoli qui ospiti a Reggio dal 15 al 22 prossimi per tre concerti. Sabato 17 alle ore 19.00 si esibiranno nella Chiesa di Santa Lucia ed il 20 alle ore 19.00 all’Università Mediterranea. Domenica 18 alle ore 10.30 saranno al Duomo di Messina. Non è stato facile incastrare questa settimana in mezzo ai loro tantissimi impegni internazionali, ma ci siamo riusciti. Quarantaquattro artisti di grande valore e sensibilità musicale diretti dalla maestra Olga Ivanovna ci allieteranno con le loro soavi melodie di musica sacra ma anche con il loro repertorio che spazia dal pop, al soul, al jazz e spiritual.

Milasi: “La musica per costruire ponti tra popoli e culture”

Il ritorno del coro bielorusso assume anche un significato culturale che va oltre gli appuntamenti musicali. Il console Francesco Milasi evidenzia infatti l’importanza di mantenere vivo il dialogo tra comunità e tradizioni differenti, soprattutto nell’attuale contesto geopolitico internazionale. La tournée rappresenta, nelle intenzioni degli organizzatori, un’occasione per rafforzare i rapporti culturali e artistici tra Bielorussia, Calabria e Sicilia, attraverso un linguaggio universale come quello della musica. Un percorso di collaborazione che prosegue sotto l’egida delle rappresentanze diplomatiche bielorusse e che punta a valorizzare l’incontro e la conoscenza reciproca tra popoli.

Continua sempre sotto l’egida dell’Ambasciata di Bielorussia e del nostro Consolato a Reggio Calabria l’attività culturale ed artistica che si pone come missione la conoscenza e l’interscambio tra le nostre rispettive culture ed esperienze artistiche ne vari campi . Questa volta nella musica. Ci corre altresì sottolineare l’importanza di tali eventi culturali che mirano a stendere ponti in una contingenza geopolitica mondiale come l’attuale dove tutto sembra teso ad alzare muri e creare barriere fra popoli, civiltà, culture e religioni diversi. Ascoltarsi, conoscersi e capirsi per distende gli animi aprendoli a sentimenti di amicizia, amore e comunanza umana attraverso la musica questa volta. Il parroco di Santa Lucia, il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea, il Vescovo di Messina vi aspettano con gioia e viva partecipazione”.

La tournée del Coro Polifonica della Bielorussia si propone così come un appuntamento musicale e culturale per le comunità di Reggio Calabria e Messina, con tre esibizioni ospitate in luoghi significativi della vita religiosa e universitaria delle due città. Il ritorno della formazione dopo l’esperienza al Teatro Cilea testimonia la volontà degli organizzatori di dare continuità agli incontri artistici e culturali tra i territori, affidando ancora una volta alla musica il compito di favorire il dialogo e la conoscenza reciproca.