Reggio Calabria e Messina, De Biasi (Lega): “Cannizzaro e Basile hanno indicato una strada concreta per il futuro dello Stretto”

La nascita di un’Area Integrata dello Stretto rappresenta un’opportunità per rafforzare la collaborazione tra Reggio Calabria e Messina, superando le tradizionali divisioni amministrative e costruendo una strategia condivisa per lo sviluppo del territorio. È quanto sostiene Giuseppe De Biasi, consigliere comunale della Lega, intervenendo sul Documento strategico congiunto sottoscritto dai sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile al termine della storica seduta comune delle Giunte delle due città, svoltasi il 16 ottobre nello Stretto. Secondo De Biasi, l’importanza dell’iniziativa risiede nella consapevolezza che i rapporti economici, sociali e infrastrutturali tra le due sponde non possono essere limitati dalle rispettive appartenenze amministrative. “I confini amministrativi non delimitano la vita delle comunità. Le relazioni economiche, i flussi di persone, le opportunità di sviluppo e le esigenze di mobilità seguono dinamiche che precedono e oltrepassano le ripartizioni territoriali”, osserva il consigliere, individuando in questa realtà il principale fondamento dell’accordo.

Un documento strategico in undici articoli per il futuro dell’Area dello Stretto

Il consigliere della Lega sottolinea come “il documento firmato dai due sindaci affronti una questione fondamentale: la necessità di adeguare gli strumenti istituzionali alle effettive dimensioni dei fenomeni economici e sociali che interessano il territorio. Le relazioni quotidiane tra Reggio Calabria e Messina, infatti, rendono sempre più importante il coordinamento delle decisioni amministrative, soprattutto nei settori strategici per la crescita e la qualità della vita dei cittadini. Il Documento strategico congiunto, articolato in undici articoli, definisce una cornice programmatica attraverso la quale le due amministrazioni potranno coordinare le rispettive politiche, perseguendo obiettivi comuni e rendendo più efficaci gli interventi sul territorio”. Per De Biasi, la collaborazione istituzionale non deve quindi essere considerata soltanto come un insieme di iniziative condivise, ma come un percorso capace di offrire maggiore coerenza alle scelte delle due città, valorizzandone le relazioni e gli interessi strategici.

Area Integrata dello Stretto, la richiesta di riconoscimento attraverso una legge nazionale

Uno degli aspetti più significativi dell’intesa riguarda la proposta di istituzione formale dell’Area Integrata dello Stretto, accompagnata dalla richiesta di una specifica norma nazionale che ne riconosca le caratteristiche e il ruolo nell’ordinamento italiano. Secondo il consigliere comunale, si tratta “di un passaggio di particolare rilievo politico e istituzionale, perché Reggio Calabria e Messina chiedono che la specificità del territorio dello Stretto trovi per la prima volta un riconoscimento formale a livello statale. L’obiettivo è dotare le due realtà metropolitane di strumenti di governo maggiormente rispondenti alle loro caratteristiche e ai legami che già esistono tra le comunità”. Una prospettiva che, nella lettura di De Biasi, permetterebbe di affrontare con una visione comune questioni che superano i confini delle singole amministrazioni.

Mobilità integrata e collegamento tra Messina e l’aeroporto di Reggio Calabria

Il percorso delineato nell’accordo comprende anche misure operative destinate a migliorare i collegamenti e la mobilità nell’Area dello Stretto. Tra queste, De Biasi richiama “la futura Agenzia Unica per la Mobilità e il collegamento diretto in autobus tra Messina e l’aeroporto di Reggio Calabria, programmato a partire dal 1° dicembre”. Il consigliere evidenzia come “il valore di questi interventi non debba essere ricercato esclusivamente nei benefici delle singole iniziative, ma nella possibilità di inserirle all’interno di una strategia territoriale complessiva. Il miglioramento dei trasporti e l’integrazione dei servizi rappresentano, in questa prospettiva, elementi di un progetto più ampio, finalizzato a rendere maggiormente funzionale il sistema dello Stretto e a rafforzare le connessioni tra le due sponde”.

De Biasi elogia Cannizzaro e Basile: “una scelta che supera l’ordinaria amministrazione”

Nel suo intervento, Giuseppe De Biasi attribuisce particolare importanza al ruolo svolto dai sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile, ai quali riconosce “il merito di aver promosso un’iniziativa capace di andare oltre la gestione ordinaria delle rispettive amministrazioni”. La seduta congiunta delle Giunte viene interpretata dal consigliere della Lega non soltanto come “un momento inedito di confronto istituzionale, ma soprattutto come la manifestazione di una precisa volontà politica: costruire una prospettiva condivisa per il futuro di Reggio Calabria e Messina”. Secondo De Biasi, “i due primi cittadini hanno dimostrato capacità di indirizzo e visione strategica, assumendosi la responsabilità di promuovere un progetto di lungo periodo che richiederà determinazione e continuità per essere concretamente realizzato”. La scelta di Cannizzaro e Basile, sostiene il consigliere, dimostra inoltre “come l’azione amministrativa possa individuare nuove prospettive di sviluppo e contribuire a creare le condizioni istituzionali necessarie per trasformarle in realtà”.

“Una proposta istituzionale definita per le aspirazioni di Reggio Calabria e Messina”

Il valore politico dell’iniziativa risiede, secondo De Biasi, “proprio nell’aver trasformato una consapevolezza già presente nel territorio in un progetto istituzionale strutturato, capace di offrire una prospettiva più ampia alle aspirazioni delle due comunità. La collaborazione tra Reggio Calabria e Messina viene così indicata come un percorso che può incidere sulle future scelte amministrative e sulle opportunità di crescita dell’intera Area dello Stretto”. De Biasi conclude riconoscendo ai due sindaci il merito di aver portato al centro del dibattito pubblico una questione strategica per il territorio: “è in questa assunzione di responsabilità che risiede il valore politico dell’iniziativa di Cannizzaro e Basile: aver trasformato una consapevolezza territoriale in una proposta istituzionale definita, conferendo alle aspirazioni di Reggio Calabria e Messina una prospettiva più ampia. Una scelta che riconosce ai due Sindaci il merito di aver posto al centro dell’agenda pubblica una questione decisiva per il futuro delle rispettive comunità e di aver indicato una strada concreta per affrontarla”.