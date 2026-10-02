Reggio Calabria, due giorni di confronto sull’edilizia popolare: convegno ASS.I.A.C. e formazione gratuita per i professionisti

Due giornate dedicate all’edilizia residenziale pubblica, alla riqualificazione dei quartieri e alle criticità giuridiche e tecniche legate alla gestione del patrimonio pubblico. Il 5 e 6 ottobre l’Associazione Italiana Amministratori e Condòmini, ASS.I.A.C., promuoverà a Reggio Calabria un Convegno Regionale per la Calabria e un Corso di Formazione e aggiornamento professionale annuale, completamente gratuito, rivolto agli amministratori condominiali e agli iscritti agli Ordini professionali coinvolti.

L’iniziativa è aperta agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, all’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria e al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Reggio Calabria. I partecipanti potranno ricevere i crediti formativi secondo quanto previsto dai rispettivi Ordini professionali di riferimento. L’evento sarà inoltre patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria, rafforzando così il carattere multidisciplinare dell’appuntamento.

Al centro ERP, patrimonio pubblico e riqualificazione urbana

Il tema scelto per il convegno e per il corso di aggiornamento sarà: “ERP, Edilizia Popolare (ATERP, Patrimonio Edilizio del Comune, INPS ex-INPDAP, Demanio Pubblico) – Riqualificazione delle aree urbane e dei quartieri di Edilizia Popolare – criticità e risvolti di natura giuridica e tecnica”. Un argomento che mette insieme questioni amministrative, urbanistiche, tecniche e legali, con particolare attenzione ai quartieri di edilizia popolare e al patrimonio immobiliare pubblico.

L’obiettivo dell’iniziativa è offrire un momento di approfondimento e confronto tra amministratori, professionisti e rappresentanti istituzionali, affrontando le problematiche legate alla gestione dell’ERP e più in generale al recupero e alla riqualificazione delle aree urbane. Il taglio sarà quindi sia formativo sia operativo, con la volontà di analizzare criticità concrete e possibili percorsi di intervento.

Gli interventi istituzionali e professionali

Al convegno prenderanno parte il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, l’assessore Massimo Ripepi, con deleghe alla Protezione Civile, all’Edilizia Residenziale Pubblica e alle Politiche dell’Area integrata dello Stretto, e la vicepresidente del Consiglio comunale Marialuisa Curatola. Saranno presenti anche la presidente nazionale ASS.I.A.C. Concetta Cinque, con sede a Roma, e l’avvocato Rita De Lorenzo, presidente provinciale ASS.I.A.C. per la città di Reggio Calabria.

Interverranno inoltre Antonio Misefari, presidente del Collegio dei Geometri e G.L. di Reggio Calabria, Francesco Miroddi, presidente regionale ASS.I.A.C. per la Calabria, Santina Dattola, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria, Domenico Sapia, vicepresidente vicario dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria, e il rappresentante designato dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

Formazione gratuita e crediti professionali

Uno degli aspetti più rilevanti dell’iniziativa è la possibilità di partecipare gratuitamente al percorso di formazione e aggiornamento annuale, con il riconoscimento dei crediti formativi previsti dagli Ordini di appartenenza. L’appuntamento si propone quindi come occasione concreta di aggiornamento per amministratori condominiali e professionisti che operano nei settori legale, tecnico, edilizio e urbanistico.

Il confronto sull’edilizia popolare e sulla riqualificazione urbana assume particolare rilievo in una fase nella quale la gestione del patrimonio pubblico e il recupero dei quartieri rappresentano temi centrali per le amministrazioni locali. Il convegno ASS.I.A.C. punta proprio a mettere in relazione competenze diverse, favorendo una lettura integrata delle problematiche e delle possibili soluzioni.