Reggio Calabria, doppio appuntamento per l’ambiente: raduno a Pentimele e convegno sul consumo di suolo

Domenica 4 ottobre, nel giorno di San Francesco, l’associazione “Incontriamoci sempre” propone due appuntamenti dedicati all’ambiente e alla tutela del territorio. La mattina, alle ore 9.30, è previsto un raduno aperto ai cittadini sulla collina di Pentimele, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul valore strategico di quest’area per la città di Reggio Calabria. Nel pomeriggio, alle ore 18.30, l’iniziativa proseguirà con un convegno nell’ambito della rassegna “Calabria D’autore”, dedicato al tema del consumo di suolo e della cementificazione, in programma nella sala museo FS della stazione di Reggio Calabria Santa Caterina.

Il primo appuntamento punta a ribadire il ruolo della collina di Pentimele come grande risorsa ambientale per la città, soprattutto in una fase caratterizzata da estati sempre più calde. Secondo l’associazione, il territorio può rappresentare una vera e propria riserva di ossigeno e una barriera naturale rispetto all’aumento delle temperature che, anno dopo anno, interessa l’area urbana. L’estate appena trascorsa viene descritta come particolarmente difficile dal punto di vista climatico, rafforzando la necessità di interventi concreti e rapidi per aumentare la presenza di verde e contrastare gli effetti della calura.

Pentimele, l’appello a piantumare migliaia di alberi

L’iniziativa del mattino nasce anche dalla volontà di rilanciare il tema della forestazione urbana e periurbana. L’associazione richiama l’attenzione sulla necessità di piantumare migliaia e migliaia di alberi in un’area molto vasta, che supera i 430 ettari e si trova praticamente a ridosso della città, a circa 400 metri sul livello del mare. Un patrimonio ambientale che, secondo i promotori, potrebbe assumere una funzione ancora più importante per il benessere urbano e per la qualità della vita dei cittadini.

Il sito, inoltre, viene descritto come facilmente accessibile grazie alla nuova strada e ai servizi recentemente rifatti, dall’illuminazione ai moderni muri di contenimento realizzati lungo il percorso che sale verso la collina. Elementi che, nella prospettiva dell’associazione, rendono Pentimele un luogo particolarmente adatto a ospitare un progetto più ampio di valorizzazione ambientale e di fruizione pubblica.

Nel pomeriggio il confronto su consumo di suolo e cementificazione

La giornata proseguirà poi alle 18.30 con il convegno promosso nell’ambito della rassegna “Calabria D’autore”, ospitato nella sala museo FS della stazione di Reggio Calabria Santa Caterina. Al centro del confronto ci saranno il consumo di suolo e la cementificazione, temi strettamente legati alla qualità urbana, alla tutela del paesaggio e alla capacità delle città di adattarsi ai cambiamenti climatici.

All’incontro parteciperanno relatori chiamati ad approfondire il rapporto tra sviluppo urbano, gestione del territorio e sostenibilità. L’obiettivo è tenere insieme i due momenti della giornata: da una parte la valorizzazione di un grande polmone verde come Pentimele, dall’altra la riflessione sugli effetti della progressiva impermeabilizzazione del suolo e sulla necessità di un modello di crescita più attento agli equilibri ambientali.

La doppia iniziativa di “Incontriamoci sempre” vuole quindi riportare al centro del dibattito pubblico il rapporto tra città e ambiente, partendo da un luogo simbolico come la collina di Pentimele e allargando il confronto alle scelte urbanistiche che possono incidere sul futuro di Reggio Calabria. Una giornata pensata per coinvolgere direttamente i cittadini e trasformare i temi del verde, del clima e della tutela del territorio in questioni concrete di interesse collettivo.