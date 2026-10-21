Reggio Calabria, domenica 25 ottobre torna la Mostra Micologica: un viaggio alla scoperta dei funghi dell’Aspromonte

Reggio Calabria si prepara ad accogliere la terza edizione della Mostra Micologica Città di Reggio Calabria, un evento dedicato alla conoscenza dei funghi e alla valorizzazione del patrimonio naturale dell’Aspromonte. L’appuntamento è fissato per domenica 25 ottobre 2026, nella suggestiva cornice della Galleria di Palazzo San Giorgio, in Piazza Italia, nel cuore del centro cittadino. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Micologica Culturale Aspromonte APS/ETS e dall’Associazione Micologica Bresadola (AMB), con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. La manifestazione rappresenta un’occasione per avvicinare cittadini, famiglie, appassionati e curiosi all’affascinante mondo dei funghi, approfondendo la conoscenza di un patrimonio naturale che caratterizza i boschi della Calabria.

Mostra Micologica Reggio Calabria 2026: quando e dove si svolge

La terza Mostra Micologica Città di Reggio Calabria si terrà domenica 25 ottobre, con apertura al pubblico in due fasce orarie: dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30. La sede scelta è la Galleria di Palazzo San Giorgio, affacciata su Piazza Italia, uno dei luoghi più rappresentativi della città, facilmente raggiungibile anche a piedi dalle principali vie del centro storico. Un elemento particolarmente interessante è la possibilità di partecipare senza alcun costo: l’ingresso sarà completamente libero e gratuito, consentendo a tutti di avvicinarsi al mondo della micologia e di conoscere meglio la straordinaria varietà dei funghi presenti negli ecosistemi naturali.

Funghi dell’Aspromonte, un patrimonio di biodiversità da conoscere e proteggere

L’Aspromonte costituisce uno degli ambienti naturali più affascinanti dell’Italia meridionale, caratterizzato da una notevole varietà di ecosistemi, condizioni climatiche e ambienti forestali. Dai boschi di faggio delle quote più elevate fino alle aree ricoperte da castagni, querce e altre specie arboree, il massiccio aspromontano offre condizioni favorevoli alla crescita di numerose specie fungine, soprattutto durante i mesi autunnali.

La stagione autunnale, grazie alla combinazione tra umidità del terreno, precipitazioni e temperature relativamente miti, rappresenta uno dei periodi più interessanti per osservare la comparsa dei funghi nei boschi calabresi. Ma il valore dei funghi va ben oltre quello gastronomico. Questi organismi svolgono un ruolo fondamentale negli equilibri degli ecosistemi forestali, contribuendo alla decomposizione della materia organica e, in molti casi, instaurando importanti rapporti di simbiosi con le radici degli alberi. La Mostra Micologica di Reggio Calabria richiama dunque l’attenzione su un patrimonio biologico che merita di essere conosciuto, rispettato e tutelato.

Funghi commestibili e velenosi: perché conoscere le specie è fondamentale

Uno degli aspetti più importanti della micologia riguarda la corretta identificazione delle diverse specie fungine. In Calabria, così come nel resto d’Italia, i boschi ospitano sia funghi commestibili sia specie tossiche o potenzialmente mortali. Alcuni funghi velenosi possono presentare caratteristiche esteriori simili a quelle di specie ricercate per il consumo alimentare. Per questo motivo, riconoscere un fungo esclusivamente attraverso il colore, la forma o una fotografia può essere estremamente pericoloso. La conoscenza scientifica e il contributo degli esperti micologi sono fondamentali per diffondere una corretta cultura della raccolta e del consumo.

È importante ricordare che i funghi raccolti spontaneamente devono essere sottoposti al controllo degli Ispettorati Micologici delle ASP prima di essere consumati, evitando qualsiasi forma di identificazione improvvisata o basata su credenze popolari. Una manifestazione dedicata alla micologia rappresenta quindi anche un’opportunità per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati al consumo di funghi non identificati con certezza.

Reggio Calabria, cultura ambientale e valorizzazione dell’Aspromonte nel cuore della città

La scelta di ospitare la manifestazione a Palazzo San Giorgio contribuisce a portare un tema strettamente legato alla montagna e agli ambienti forestali direttamente nel centro urbano. L’iniziativa valorizza il legame tra Reggio Calabria e l’Aspromonte, due realtà geograficamente vicine e profondamente connesse dal punto di vista ambientale, storico e culturale. Il lavoro delle associazioni micologiche assume particolare importanza nella diffusione della conoscenza naturalistica, nella tutela della biodiversità e nella promozione di comportamenti rispettosi degli ecosistemi. La manifestazione si rivolge idealmente non soltanto agli appassionati di funghi, ma anche a chi desidera approfondire la conoscenza del territorio e delle sue ricchezze naturali.

Cosa fare a Reggio Calabria domenica 25 ottobre: una mostra gratuita a Palazzo San Giorgio

Per chi è alla ricerca di eventi a Reggio Calabria domenica 25 ottobre, la terza edizione della Mostra Micologica rappresenta un’occasione per trascorrere una giornata diversa, all’insegna della natura e della cultura ambientale. L’appuntamento è nella Galleria di Palazzo San Giorgio, in Piazza Italia, dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30. La partecipazione è gratuita e l’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. Un evento che celebra il patrimonio naturale dell’Aspromonte e rinnova l’attenzione verso un mondo, quello dei funghi, tanto affascinante quanto complesso, nel quale conoscenza scientifica, tutela dell’ambiente e sicurezza alimentare devono procedere insieme.