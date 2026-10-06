Reggio Calabria, disservizi idrici in tutto il centro storico: tecnici al lavoro

Disagi nell’erogazione dell’acqua a Reggio Calabria, dove nella mattinata di oggi si stanno registrando disservizi idrici in tutto il centro storico. A comunicarlo ufficialmente è stata Sorical, che ha pubblicato un avviso rivolto agli utenti spiegando le cause del problema e assicurando che i tecnici sono già al lavoro per ripristinare la regolarità del servizio nel più breve tempo possibile. All’origine dei disagi c’è un malfunzionamento dell’elettrovalvola del serbatoio Trabocchetto, che ha determinato un ritardo nell’apertura dell’impianto. L’attivazione, inizialmente prevista alle 4:40, è avvenuta invece alle 7:30, con conseguenze sulla distribuzione dell’acqua nel cuore della città.

Reggio Calabria, cosa è successo al serbatoio Trabocchetto

Secondo quanto comunicato da Sorical, il problema è stato provocato da un’anomalia tecnica che ha interessato l’elettrovalvola del serbatoio Trabocchetto. Il guasto ha impedito la regolare apertura dell’impianto all’orario programmato, facendo slittare l’operazione di quasi tre ore. L’impianto avrebbe dovuto infatti entrare regolarmente in funzione alle 4:40, ma l’apertura è stata possibile soltanto alle 7:30. Questo ritardo ha avuto ripercussioni sulla distribuzione idrica e sta causando disservizi nelle utenze del centro storico di Reggio Calabria. Si tratta dunque di un problema tecnico circoscritto a un’infrastruttura strategica per la distribuzione dell’acqua nel centro cittadino, ma con effetti che possono essere avvertiti contemporaneamente da numerose utenze.

Disservizi idrici in tutto il centro storico di Reggio Calabria

L’avviso di Sorical è particolarmente chiaro sull’estensione del problema: i disservizi stanno interessando tutto il centro storico del Comune di Reggio Calabria. In assenza, al momento, di indicazioni più dettagliate su singole strade o quartieri, l’avviso va quindi interpretato come riferito all’intera area centrale servita dall’impianto interessato dal malfunzionamento. Gli utenti potrebbero riscontrare cali di pressione, erogazione irregolare o temporanee difficoltà nella disponibilità dell’acqua, a seconda della zona e delle caratteristiche della rete. Sorical non ha indicato una sospensione programmata con un orario preciso di ripristino, ma ha fatto sapere che le squadre tecniche stanno lavorando per riportare il sistema alla normalità.

Tecnici al lavoro per ripristinare l’erogazione

Nel comunicato ufficiale, Sorical precisa che i tecnici sono già impegnati nelle operazioni necessarie per ripristinare la regolarità del servizio nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è stabilizzare nuovamente l’erogazione e consentire alla rete di tornare ai normali livelli di funzionamento dopo il ritardo accumulato nelle prime ore del mattino. In casi di questo tipo, anche dopo la risoluzione del problema tecnico, possono essere necessari tempi variabili affinché la pressione torni uniforme lungo tutta la rete e l’acqua raggiunga con regolarità tutte le utenze. Per questo motivo i disagi potrebbero non cessare simultaneamente in ogni zona del centro storico, ma attenuarsi progressivamente con il riempimento e la stabilizzazione della rete.

L’avviso Sorical pubblicato questa mattina

L’avviso relativo ai disservizi nel centro storico di Reggio Calabria è stato pubblicato da Sorical nella mattinata del 6 ottobre 2026, alle 7:59. La società ha classificato l’intervento come manutenzione programmata, ma ha specificato che il disagio attuale deriva dal malfunzionamento dell’elettrovalvola del serbatoio Trabocchetto e dal conseguente ritardo nell’apertura dell’impianto. Sorical ha inoltre rivolto le proprie scuse agli utenti per il disagio provocato dal problema tecnico.

Cosa devono aspettarsi i residenti del centro

Per i cittadini e le attività commerciali del centro storico di Reggio Calabria, il problema potrebbe tradursi soprattutto in una pressione dell’acqua inferiore al normale oppure in una temporanea discontinuità dell’erogazione. L’entità del disagio può variare da strada a strada e anche da un piano all’altro degli edifici, soprattutto nelle zone in cui la pressione di rete è già normalmente più sensibile alle variazioni del sistema. Negli immobili più alti o privi di sistemi di accumulo autonomo, infatti, un calo di pressione può essere percepito maggiormente rispetto agli edifici posti a quote più basse o dotati di serbatoi condominiali. Sorical, nell’avviso ufficiale, non ha fornito un orario esatto per il ritorno alla piena normalità. La società ha tuttavia assicurato che i tecnici stanno operando per ridurre il più possibile la durata del disservizio.

Il ruolo del serbatoio Trabocchetto nella rete cittadina

Il riferimento al serbatoio Trabocchetto è particolarmente importante per comprendere l’origine del problema. I serbatoi urbani hanno la funzione di contribuire alla regolazione della pressione e alla distribuzione dell’acqua verso le diverse aree servite. Un ritardo nell’apertura di un impianto di questo tipo può quindi avere conseguenze diffuse, soprattutto nelle prime ore della giornata, quando la domanda idrica delle utenze tende ad aumentare. Nel caso di oggi, il ritardo di quasi tre ore rispetto all’orario previsto ha inevitabilmente inciso sul normale equilibrio della rete. Una volta riaperto l’impianto, il sistema deve progressivamente recuperare i livelli necessari per garantire un’erogazione stabile lungo tutte le condotte interessate.

Numero guasti Sorical attivo 24 ore su 24

Gli utenti che dovessero continuare a riscontrare problemi possono fare riferimento al servizio di gestione guasti H24 di Sorical, attivo al numero gratuito 800 069 129. Il servizio è indicato dalla società per segnalare interruzioni o cali di pressione, perdite sulla rete pubblica, malfunzionamenti del contatore e altri disservizi tecnici. Il numero è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed è riservato agli utenti Sorical. Per l’assistenza commerciale, invece, il gestore mette a disposizione il numero gratuito da rete fissa 800 069 127 e il numero 0961 767621 da rete mobile, quest’ultimo a pagamento.

Reggio Calabria, situazione in aggiornamento

La situazione nel centro storico di Reggio Calabria resta dunque legata all’evoluzione delle operazioni tecniche sul sistema di distribuzione. Il dato certo è che l’impianto interessato è stato aperto alle 7:30 anziché alle 4:40 a causa del malfunzionamento dell’elettrovalvola del serbatoio Trabocchetto, e che questo ritardo sta causando disservizi diffusi nel cuore della città. Gli interventi sono già in corso e Sorical punta a riportare l’erogazione alla normalità nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, per i cittadini del centro storico è consigliabile limitare, laddove possibile, gli utilizzi non indispensabili dell’acqua fino alla completa stabilizzazione della rete, così da ridurre ulteriori cali di pressione e agevolare il ritorno alle normali condizioni di servizio.