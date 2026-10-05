Reggio Calabria, disservizi alla mense scolastiche: rimborso per oltre 2.700 studenti

“La Commissione Controllo e Garanzia presieduta dal consigliere Giuseppe Marino, stamane ha audito l’assessore alla Pubblica Istruzione Filomena Iatì, la dirigente Lucia Consiglio ed il funzionario Massimo Gallo, in merito ai gravi disagi registratisi la settimana scorsa sul servizio comunale di refezione scolastica. L’Assessore Iatì ha ammesso di aver ricevuto numerose segnalazioni provenienti da molte scuole cittadine ed ha chiarito di essere intervenuta prontamente per risolvere il problema.

Su sollecitazione dei consiglieri di minoranza, l’assessore ha garantito che sarà rimborsato un pasto ad oltre 2700 studenti, mentre la dirigente Consiglio ha garantito che la giornata che ha registrato i disservizi sarà stornata dalla fattura a carico dell’impresa che gestisce il servizio”. Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di centrosinistra di Reggio Calabria Battaglia Domenico, Catalano Francesco, Delfino Demetrio, Malara Marcantonino, Marino Giuseppe, Quartuccio Filippo, Romeo Carmelo e Versace Carmelo.

“Il funzionario Massimo Gallo, DEC dell’appalto, ha dichiarato che i disservizi sembrano superati e che nelle ultime giornate il problema sembra rientrato. Nel corso dell’approfondita analisi, sono state individuate varie cause del disservizio tra le quali l’aumento esponenziale delle prenotazioni a ridosso della scadenza, il sistema di prenotazione che va rimodulato, un guasto all’impianto elettrico delle cucine poste in via Aschenez. I consiglieri di minoranza hanno evidenziato che tali disservizi non debbano più ripetersi ed a tal fine hanno chiesto sia alla parte politica che a quella amministrativa maggiore vigilanza”.

”Gli stessi consiglieri esprimono soddisfazione per la funzionalità della Commissione Controllo e Garanzia che sta operando in sinergia con Dirigenti, funzionari ed assessori, non tanto per individuare responsabilità ma soprattutto per cercare soluzioni e migliorare la qualità dei servizi comunali. Rispetto al servizio mensa si continuerà a vigilare ed accogliere eventuali segnalazioni”.