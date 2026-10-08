Reggio Calabria, dializzati salvi per due mesi: il GOM garantirà le cure anche di notte, Frittelli annuncia la svolta | INTERVISTA

“Io la prima cosa che devo dire è grazie infinite ai nostri professionisti, medici, infermieri, Oss che non hanno lasciato a casa nessuno. Si sono presi carico dei pazienti, di ben 30 pazienti e delle loro famiglie. Sono due giorni che hanno terminato la dialisi alle 2 di notte quindi un grazie infinite ma un grazie particolare lo devo dire al sindaco, all’Onorevole Cannizzaro e al Prefetto, la dottoressa Vaccaro. Oggi abbiamo avuto un incontro, siamo andati insieme al Direttore Sanitario del Gom, al dottore Costarella e alla dottoressa Belardi, DG dell’Asp di Reggio Calabria, abbiamo sembra trovato una sinergia quindi noi per non lasciare a piedi nessuno, abbiamo dato una disponibilità di due mesi perchè più di quello davvero si sconvolgerebbero le nostra attività”. Con queste parole il Commissario del Gom di Reggio Calabria, Tiziana Frittelli annuncia una soluzione tampone da un punto di vista temporale ma sostanziale da un punto di vista pratico, relativamente alla situazione che sta interessando nelle ultime ore i dializzati a Reggio Calabria.

“Non dimentichiamo che il Gom è l’unico centro in questo momento in Calabria che effettua trapianti di rene quindi in due mesi noi ci faremo carico di questa situazione attraverso un turno notturno qualora non fosse possibile prima risolvere la questione. La Regione si è impegnata a valutare la possibilità di soluzioni alternative nelle more che comunque si avvii un percorso interno all’Asp per creare finalmente un centro dialisi a Reggio Calabria”.