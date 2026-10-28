Reggio Calabria, “Desiderio di famiglia”: la presentazione del libro di Giuseppina Antonia Tuscano

La famiglia, il matrimonio cristiano e il valore di una scelta libera e consapevole saranno al centro dell’incontro in programma domani, giovedì 29 ottobre, presso l’auditorium della Chiesa Santa Maria della Neve, a Riparo, Reggio Calabria, in occasione della presentazione del libro Desiderio di famiglia. Brevi riflessioni per una scelta libera e consapevole del matrimonio cristiano di Giuseppina Antonia Tuscano.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per approfondire il significato del matrimonio cristiano e riscoprire la bellezza di un progetto di vita fondato sull’amore, sulla responsabilità e sulla consapevolezza. Attraverso le riflessioni proposte nel volume, l’autrice invita a interrogarsi sul desiderio di famiglia e sull’importanza di una scelta autentica, maturata nella libertà e nella conoscenza reciproca.

Il programma si aprirà alle ore 17.30, nella chiesa, con la celebrazione della Santa Messa e la preghiera per la famiglia. Alle ore 18.00, presso l’auditorium, si terrà la presentazione del libro, seguita da un momento di dialogo e confronto sui temi affrontati nell’opera.

Porterà i saluti iniziali don Giovanni Gattuso, parroco della comunità. L’incontro sarà introdotto dal dott. Piergiuseppe Marcelli, presidente del Consultorio diocesano “P. Raffa”, e moderato dalla dott.ssa Luciana Megali, presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari di Reggio Calabria.

La presentazione si propone come un’occasione per promuovere una riflessione condivisa sul valore della famiglia e sull’importanza di accompagnare le persone, in particolare le giovani coppie, verso scelte matrimoniali libere, consapevoli e responsabili.

L’iniziativa è aperta a quanti desiderano partecipare a questo momento di preghiera, approfondimento e dialogo, per riscoprire insieme il significato e la bellezza del matrimonio cristiano. L’appuntamento è per domani, giovedì 29 ottobre, alle ore 17.30, presso la Chiesa Santa Maria della Neve di Riparo, a Reggio Calabria.