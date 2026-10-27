Reggio Calabria, DAST entra nella guida del Gambero Rosso: è il ristorante più votato della città

Ha aperto appena tre anni fa in via Bruno Buozzi, nel cuore di Reggio Calabria, e oggi conquista un posto nella prestigiosa guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso. Il ristorante DAST, guidato dallo chef Daniele Strangio, ottiene Una Forchetta e 79 punti su 100, il punteggio più alto tra i ristoranti del capoluogo presenti nell’edizione di quest’anno. Un risultato ancora più significativo perché DAST è l’unica nuova entrata della guida 2027 nell’intera provincia di Reggio Calabria. Il locale di via Buozzi si aggiunge così agli indirizzi reggini già presenti nelle precedenti edizioni, conquistando fin dal debutto una posizione di rilievo nel panorama gastronomico del territorio.

Allargando infatti lo sguardo all’intera provincia, soltanto due ristoranti ottengono un punteggio superiore: il Qafiz, nell’entroterra aspromontano, con 89 punti, e il Gambero Rosso di Marina di Gioiosa Ionica, storico indirizzo della costa ionica, con 84. Entrambi vantano anche una stella Michelin.

A un solo punto dalle Due Forchette

C’è un altro dettaglio che rende significativo il debutto di DAST: le Due Forchette del Gambero Rosso si conquistano a partire da 80 punti. Il ristorante di Daniele Strangio si è fermato a 79, appena un punto sotto la soglia, avvicinandosi dunque già al primo ingresso a un riconoscimento di livello superiore. La guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso valuta ogni anno i locali selezionati in tutto il Paese, assegnando un punteggio in centesimi e riconoscimenti distinti per le diverse tipologie di ristorazione: le Forchette per i ristoranti e i Gamberi per le trattorie.

Da Oslo a San Francisco, poi il ritorno a Reggio Calabria: la storia di Daniele Strangio

Dietro DAST c’è la storia di Daniele Strangio, chef reggino che ha scelto di tornare nella propria città dopo un percorso professionale maturato anche all’estero. Il nome del ristorante nasce proprio dalle iniziali del suo nome e cognome: DAniele STrangio. L’avventura nella ristorazione comincia a Oslo, in Norvegia, quasi per caso, mentre Strangio svolgeva inizialmente un lavoro completamente diverso. La passione per la cucina lo porta successivamente a San Francisco, dove ha l’opportunità di crescere professionalmente lavorando accanto a chef stellati.

Il suo percorso prosegue poi in Calabria, nelle cucine dell’Abbruzzino di Catanzaro, prima di un nuovo ritorno in Norvegia, dove diventa socio di un ristorante-pizzeria. Infine, la decisione di rientrare definitivamente a Reggio Calabria e dare vita a un progetto personale. È così che, all’inizio di ottobre 2023, nasce DAST, in via Bruno Buozzi, tra il Corso Garibaldi e il lungomare. La proposta gastronomica, inizialmente legata a una cucina classica e stagionale, costruita attorno ai prodotti del territorio, si è evoluta nel tempo verso uno stile più contemporaneo, nel quale trovano spazio anche le esperienze e le influenze raccolte durante gli anni trascorsi all’estero.

La soddisfazione dello chef: “ripaga tanti sacrifici”

Per Daniele Strangio, l’ingresso nella guida del Gambero Rosso rappresenta un riconoscimento importante al lavoro svolto in questi primi tre anni di attività. “Ci sono soddisfazioni che ripagano di tanti sacrifici, e questa è una di quelle. È un piccolo grande traguardo che vogliamo condividere con tutte le persone che fanno parte di questo percorso. Siamo felici e orgogliosi”, commenta lo chef. Con questo nuovo ingresso, la presenza della ristorazione reggina nella guida del Gambero Rosso si arricchisce di un altro indirizzo. E DAST, con i suoi 79 punti, si presenta subito come il ristorante più votato della città di Reggio Calabria nell’edizione 2027, a un solo punto dalle Due Forchette.