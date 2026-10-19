Reggio Calabria, dal Museo dell’Acropoli di Atene: arrivano i capolavori dell’arte greca. Una grande mostra fino al 31 dicembre | INFO

Dopo la tappa al Museo dell’Acropoli di Atene, arriva a Reggio Calabria una grande mostra internazionale dedicata ai capolavori dell’arte greca e alla loro eredità culturale in Italia. Dal 22 ottobre al 31 dicembre 2026, il Museo Archeologico Nazionale ospiterà “Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca”, un’esposizione che riunisce opere di straordinario valore storico e artistico provenienti da importanti musei italiani e racconta le trasformazioni dell’arte greca attraverso i secoli. Tra i reperti annunciati figurano il celebre Trono Ludovisi, la Fanciulla di Anzio, una statua femminile proveniente dall’Acropoli di Atene e le teste bronzee recuperate dal relitto di Porticello. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano Olivetti per la cultura e rappresenta un nuovo appuntamento di rilievo internazionale per il museo reggino, già conosciuto nel mondo per la presenza dei Bronzi di Riace. Un progetto che rafforza il legame storico tra Italia e Grecia e valorizza il ruolo dell’antica Rhegion quale importante centro della Magna Grecia e punto di incontro delle civiltà mediterranee.

Da Atene a Reggio Calabria: una mostra internazionale nel cuore della Magna Grecia

La scelta di Reggio Calabria come sede della nuova tappa espositiva assume un particolare significato storico e culturale. L’antica Rhegion è stata infatti uno dei principali centri della Magna Grecia e rappresenta un luogo emblematico delle relazioni che, nel corso dei secoli, hanno unito le due sponde del Mediterraneo attraverso scambi commerciali, mobilità delle popolazioni e reciproche influenze artistiche e culturali. Il Museo Archeologico Nazionale, con le sue collezioni provenienti dai maggiori centri magnogreci e con i celebri Bronzi di Riace, costituisce una sede particolarmente significativa per approfondire questo patrimonio condiviso. L’esposizione si inserisce nel quadro della collaborazione istituzionale tra Italia e Grecia, rafforzata anche dalla visita ufficiale del ministro della Cultura Alessandro Giuli ad Atene nel giugno 2025. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso l’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, il Museo dell’Acropoli di Atene e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Un’iniziativa che punta a consolidare le relazioni culturali tra i due Paesi e a restituire centralità a una storia artistica che ha contribuito in maniera determinante alla formazione dell’identità europea.

Trono Ludovisi, Fanciulla di Anzio e bronzi di Porticello: i capolavori in esposizione

Il percorso espositivo offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare una selezione di opere che testimoniano la diffusione e la trasformazione dei modelli artistici greci nella Penisola italiana. Tra i protagonisti della mostra figura una statua femminile proveniente dall’Acropoli di Atene, presenza particolarmente significativa per il legame diretto con uno dei luoghi simbolo della civiltà greca. Accanto a questa saranno esposti il Trono Ludovisi, la Fanciulla di Anzio e le celebri teste bronzee provenienti dal relitto di Porticello, oltre a importanti testimonianze del collezionismo e della ricezione moderna dell’arte greca. Le opere non saranno presentate semplicemente come capolavori da osservare, ma come testimonianze di una lunga storia fatta di spostamenti, trasformazioni e reinterpretazioni. L’obiettivo è consentire al pubblico di comprendere come uno stesso oggetto artistico possa aver assunto funzioni e significati differenti a seconda delle epoche e dei contesti nei quali è stato conservato, trasferito o riutilizzato. Attraverso questi reperti, l’esposizione racconterà il rapporto tra l’arte greca e le diverse civiltà che ne hanno raccolto e trasformato l’eredità, mostrando la continuità di un linguaggio artistico capace di attraversare i secoli.

Sette sezioni per raccontare l’influenza dell’arte greca dall’antichità al Novecento

La mostra “Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca” sarà articolata in sette sezioni, costruite per accompagnare il visitatore in un percorso storico che parte dalla tarda età del Ferro e arriva fino al Novecento. Il progetto affronta il significato assunto dall’arte greca in Italia attraverso una selezione di capolavori conservati nei musei della Penisola, ricostruendone le vicende e le trasformazioni nel corso del tempo. Uno degli elementi caratterizzanti dell’allestimento sarà l’attenzione alle “biografie” delle opere, vale a dire alle storie della loro circolazione, dei trasferimenti, dei riusi e dei nuovi significati acquisiti nei differenti contesti storici. I reperti diventeranno così documenti “parlanti”, capaci di raccontare non soltanto la propria origine artistica, ma anche le relazioni culturali che hanno attraversato il Mediterraneo. Il percorso partirà dalle prime forme di presenza dell’arte greca nella Penisola, precedenti alla conquista romana, per arrivare alla nascita del collezionismo moderno e allo sviluppo della storia dell’arte antica come disciplina. Una ricostruzione che permetterà di seguire le molteplici forme attraverso cui l’arte greca è stata conosciuta, acquisita, reinterpretata e tramandata nei secoli.

Particolare attenzione sarà dedicata alla circolazione degli oggetti greci come strumenti di prestigio e come veicoli di modelli culturali, nonché ai fenomeni di appropriazione e trasferimento delle opere in epoche differenti. Il racconto proseguirà attraverso i processi di reinterpretazione e riuso nell’età romana, moderna e contemporanea, evidenziando come il patrimonio artistico greco abbia continuato a esercitare un’influenza significativa anche dopo la conclusione dell’esperienza storica della Grecia antica. La parte finale dell’esposizione sarà dedicata alla ricezione dell’arte greca tra il XVIII e il XX secolo, con un approfondimento sulla figura di Antonio Canova e su alcuni artisti del Novecento italiano. Attraverso il linguaggio iconografico e formale delle opere, la mostra offrirà una riflessione sui valori di un’arte che ha contribuito alla costruzione dell’identità occidentale e che continua a essere un riferimento fondamentale per la cultura europea contemporanea. Un itinerario pensato per mettere in relazione le opere con i contesti nei quali hanno assunto significato, consentendo di leggere la storia dell’arte greca come un processo continuo di incontro, trasformazione e trasmissione culturale.

Il Piano Olivetti per la cultura e il ruolo del Museo Archeologico di Reggio Calabria

L’arrivo della mostra a Reggio Calabria rientra nelle attività strategiche del Piano Olivetti per la cultura, promosso dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale quale strumento di crescita civile, coesione sociale e sviluppo locale. In questa prospettiva, l’appuntamento reggino intende rafforzare il rapporto tra identità storica, istituzioni culturali e comunità, creando occasioni di conoscenza e partecipazione capaci di produrre ricadute collettive. L’esposizione è realizzata in sinergia con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e nasce dalla stretta intesa tra il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale e il Piano Olivetti per la cultura. Il progetto sarà inoltre arricchito da un programma pubblico rivolto a cittadini, studiosi, scuole e turisti, con iniziative dedicate all’inclusione, all’educazione museale e alla valorizzazione dell’area. L’intento è rendere il patrimonio archeologico uno strumento di confronto e partecipazione, favorendo un rapporto più diretto tra le collezioni museali e le persone che vivono o visitano il territorio. Un’impostazione che attribuisce alla cultura un ruolo attivo nei processi di rigenerazione e nello sviluppo delle comunità locali.

Reggio Calabria riscopre le proprie radici greche attraverso una grande esposizione

Il progetto espositivo assume un valore particolare proprio per la storia di Reggio Calabria, città profondamente legata alla civiltà greca e alla sua presenza nel Mediterraneo. La possibilità di ammirare opere provenienti da importanti collezioni italiane, dopo la precedente tappa al Museo dell’Acropoli di Atene, offrirà ai visitatori un’occasione per approfondire il rapporto tra il patrimonio archeologico locale e le grandi correnti artistiche e culturali dell’antichità. Il dialogo tra i reperti della mostra e le collezioni permanenti del Museo Archeologico Nazionale consentirà di collocare la storia della Magna Grecia all’interno di una prospettiva più ampia, nella quale gli scambi tra popoli e territori hanno contribuito a costruire una memoria condivisa. L’iniziativa punta così a favorire la riscoperta delle origini greche della città e il rafforzamento del senso di appartenenza culturale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione promossi dal Piano Olivetti. La mostra rappresenterà inoltre un’occasione di richiamo per studiosi, appassionati di archeologia e visitatori interessati alla storia del Mediterraneo, contribuendo ad ampliare l’offerta culturale del museo nel periodo autunnale e fino alla conclusione dell’anno.

Mostra “Ispirazioni” a Reggio Calabria: date, sede e curatori

“Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca” sarà ospitata dal 22 ottobre al 31 dicembre 2026 presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dopo la precedente tappa internazionale al Museo dell’Acropoli di Atene. L’esposizione è promossa dal Ministero della Cultura nell’ambito delle attività del Piano Olivetti per la cultura ed è frutto della collaborazione tra il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, l’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, il Museo dell’Acropoli di Atene e il museo reggino. La curatela scientifica è affidata ad Alfonsina Russo, Nikolaos Stampolidis, Roberta Alteri, Alessio De Cristofaro e Fabrizio Sudano. Attraverso sette sezioni e una selezione di opere di grande valore storico e artistico, il percorso ricostruirà la lunga storia dell’arte greca in Italia, dalle prime testimonianze nell’antichità fino alla sua reinterpretazione in età moderna e contemporanea. Un appuntamento che pone Reggio Calabria al centro di una collaborazione culturale internazionale e valorizza il patrimonio della Magna Grecia, offrendo al pubblico un’occasione per conoscere più da vicino le radici artistiche e culturali che uniscono Italia e Grecia.