Reggio Calabria, convocato il Consiglio Comunale: i punti all’ordine del giorno

Ritorna il Consiglio Comunale di Reggio Calabria. La nuova seduta è prevista, in sessione urgente, per il giorno 08 ottobre alle ore 09.00 presso l’aula consiliare “Leonida Repaci” di Palazzo Alvaro, in quanto i locali di Palazzo San Giorgio sono interessati da lavori di manutenzione. La seduta è convocata dunque nel palazzo della Città Metropolitana, per via di lavori di manutenzione in quello del Comune.

Questi i punti all’ordine del giorno:

Ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 182 del 12/08/2026 ai sensi dell’art. 175, commi 4 del d.lgs. 267/2000 – Approvazione; Ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 202 del 16/09/2026 ai sensi dell’art. 175, commi 4 del d.lgs. 267/2000 – Approvazione; Adeguamento del regolamento generale delle entrate per l’applicazione dello statuto dei diritti del contribuente; Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive notificate nei mesi compresi tra dicembre 2025 e agosto 2026 ed emesse in giudizi relativi al canone del servizio idrico integrato; Riconoscimento debiti fuori bilancio contenzioso tributario. Mesi da novembre a dicembre 2025 e da gennaio a luglio 2026; Rateizzazione del pagamento dei tributi e delle entrate canoni patrimoniali – Approvazione regolamento ai sensi dell’art. 1, co. 796 della L. 160/2019; Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati nel mese di dicembre 2025; Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati nei mesi gennaio/febbraio 2026; Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. e) T.u.e.l. parcelle eredi componenti del Collegio di Difesa; Riconoscimento debiti fuori bilancio per incarichi professionali art.194, comma 1, lett e) Tuel – Parcelle diversi professionisti; Riconoscimento debito fuori bilancio a carico della S.a.t.i. s.r.l in liquidazione in persona del commissario liquidatore da distrarsi a favore dell’avv. omissis, in qualità di procuratore distrattario; Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 700/2025 della Corte d’Appello di Reggio Calabria – sez. lavoro; Riconoscimento debito fuori bilancio – ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 – per il pagamento in favore del dipendente omissis delle differenze di trattamento economico tra la cat. B (di appartenenza) e la cat. C (area degli istruttori) per lo svolgimento di mansioni appartenenti ad un livello superiore di inquadramento – Sentenza n. 949/2024 Tribunale di Reggio Calabria.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 9 ottobre alle ore 09.00.