Reggio Calabria, convocata una nuova seduta del Consiglio Comunale: i punti all’ordine del giorno

Convocata una nuova seduta del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, che si terrà domani, martedì 27 ottobre 2026 alle ore 8:00, presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio. Come precisato, la seduta si terrà in prima convocazione.
Questi i punti all’ordine del giorno:
- Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2025 ai sensi dell’art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011;
- Ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 204 del 23/09/2026 ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 – Approvazione;
- Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) T.U.E.L., esecuzione sentenza del Tribunale Civile di Reggio Calabria n. 941/2013, R.G. 1796/2007. Contenzioso tra Cifap, Comune di Reggio Calabria e Italgas S.p.A. (già Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.) – Settore Manutenzione;
- Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) T.U.E.L., esecuzione sentenza del Tribunale Civile di Reggio Calabria n. 153/2023, R.G. 2723/2019. Rimborso contributo unificato – Settore Manutenzione;
- Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per esecuzione sentenza n. 144/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria;
- Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), ditta Praticò Santo, già Presidente dell’Asd Mirabella (fasc. 76949/c);
- Riconoscimento debito fuori bilancio – sentenza n. 30/2026 Corte d’Appello di Reggio Calabria, sez. Lavoro;
- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Settore Patrimonio;
- Mozione “Istituzione di un tavolo interistituzionale permanente per l’inclusione lavorativa delle persone con disturbo dello spettro autistico nel territorio della città di Reggio Calabria”.
- Proposta al Consiglio Comunale di Reggio Calabria di adottare una delibera consiliare – Atto di indirizzo per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali per femminicidio.