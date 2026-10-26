Reggio Calabria, convocata una nuova seduta del Consiglio Comunale: i punti all’ordine del giorno

Nuova seduta del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, che si terrà domani, martedì 27 ottobre 2026 alle ore 8:00, presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio

Consiglio Comunale
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Convocata una nuova seduta del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, che si terrà domani, martedì 27 ottobre 2026 alle ore 8:00, presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio. Come precisato, la seduta si terrà in prima convocazione.

Questi i punti all’ordine del giorno:

  1. Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2025 ai sensi dell’art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011;
  2. Ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 204 del 23/09/2026 ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 – Approvazione;
  3. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) T.U.E.L., esecuzione sentenza del Tribunale Civile di Reggio Calabria n. 941/2013, R.G. 1796/2007. Contenzioso tra Cifap, Comune di Reggio Calabria e Italgas S.p.A. (già Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.) – Settore Manutenzione;
  4. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) T.U.E.L., esecuzione sentenza del Tribunale Civile di Reggio Calabria n. 153/2023, R.G. 2723/2019. Rimborso contributo unificato – Settore Manutenzione;
  5. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per esecuzione sentenza n. 144/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria;
  6. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), ditta Praticò Santo, già Presidente dell’Asd Mirabella (fasc. 76949/c);
  7. Riconoscimento debito fuori bilancio – sentenza n. 30/2026 Corte d’Appello di Reggio Calabria, sez. Lavoro;
  8. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Settore Patrimonio;
  9. Mozione “Istituzione di un tavolo interistituzionale permanente per l’inclusione lavorativa delle persone con disturbo dello spettro autistico nel territorio della città di Reggio Calabria”.
  10. Proposta al Consiglio Comunale di Reggio Calabria di adottare una delibera consiliare – Atto di indirizzo per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali per femminicidio.
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