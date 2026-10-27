Reggio Calabria, contributi a fondo perduto fino a 20mila euro per le imprese: incontro sui voucher digitali e cybersecurity | INFO

Contributi a fondo perduto fino al 50%, per un massimo di 20mila euro, a sostegno della digitalizzazione e della sicurezza informatica delle imprese. È il tema al centro dell’incontro informativo “Voucher Cloud & Cybersecurity”, in programma giovedì 29 ottobre 2026 a Reggio Calabria, su iniziativa della Casa del Made in Italy, nell’ambito delle attività del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

L’appuntamento è rivolto a imprese e professionisti interessati a conoscere la misura ministeriale dedicata al digitale e alla sicurezza delle attività economiche, con particolare attenzione alle opportunità offerte dai contributi pubblici per gli investimenti in questi settori.

Voucher Cloud e Cybersecurity: contributi fino a 20mila euro per imprese e professionisti

Al centro dell’iniziativa ci sarà la misura “Voucher Cloud & Cybersecurity” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pensata per sostenere il percorso di trasformazione digitale e rafforzamento della sicurezza informatica.

Secondo quanto indicato nella locandina dell’evento, l’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto fino al 50%, con un importo massimo di 20.000 euro.

Si tratta di un’opportunità di particolare interesse per le realtà economiche che intendono investire nell’innovazione tecnologica e nella protezione dei propri sistemi digitali, in un contesto nel quale la sicurezza delle informazioni e delle infrastrutture informatiche assume un’importanza sempre maggiore.

L’incontro permetterà ai partecipanti di approfondire le caratteristiche della misura e conoscere le opportunità di sostegno previste per il settore. La locandina non specifica, invece, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti dettagliati di accesso e le scadenze per richiedere i contributi.

Reggio Calabria, incontro il 29 ottobre al Palazzo di Vetro: orari e indirizzo

L’appuntamento è fissato per giovedì 29 ottobre 2026, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso la Sala Auditorium del Palazzo di Vetro, in via Sant’Anna II tronco snc, a Reggio Calabria.

L’iniziativa della Casa del Made in Italy di Reggio Calabria si presenta come un momento informativo rivolto al tessuto produttivo locale, con l’obiettivo di far conoscere uno strumento di sostegno agli investimenti nella digitalizzazione e nella cybersecurity.

Cybersecurity e sicurezza delle imprese: interviene anche la Polizia di Stato

Uno degli aspetti più significativi dell’incontro sarà la partecipazione del COSC “Calabria”, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato.

Il coinvolgimento della Polizia di Stato permetterà di affiancare al tema delle agevolazioni economiche anche quello della sicurezza cibernetica, un ambito particolarmente importante per imprese e professionisti che utilizzano strumenti informatici e servizi digitali nelle proprie attività.

La protezione delle informazioni aziendali, la sicurezza degli accessi e la prevenzione delle minacce informatiche rappresentano infatti elementi fondamentali per garantire la continuità operativa e la tutela dei dati.

Digitalizzazione delle imprese, un’opportunità per il territorio reggino

L’incontro del 29 ottobre rappresenta un’occasione per imprese e professionisti di Reggio Calabria interessati ad approfondire le possibilità offerte dal Voucher Cloud & Cybersecurity e a comprendere il ruolo delle nuove tecnologie nella gestione delle proprie attività.

L’iniziativa mette al centro due esigenze strettamente collegate: da una parte, favorire gli investimenti nella trasformazione digitale; dall’altra, aumentare l’attenzione verso la protezione dei sistemi informatici e delle informazioni utilizzate quotidianamente dalle attività economiche.

Il contributo a fondo perduto, che può arrivare a 20.000 euro nel limite del 50% previsto dalla misura, costituisce il principale elemento di interesse dell’appuntamento.

Per conoscere le informazioni disponibili sull’iniziativa, l’appuntamento è dunque giovedì 29 ottobre, dalle 9:30 alle 12:30, nella Sala Auditorium del Palazzo di Vetro, in via Sant’Anna II tronco snc a Reggio Calabria, con l’intervento del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Calabria” della Polizia di Stato.