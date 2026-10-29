Reggio Calabria, Consiglio Metropolitano convocato venerdì 30 ottobre: 15 i punti all’ordine del giorno

Convocato il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria per la giornata di domani, venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 15:00, in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, alle ore 15:30 in seconda convocazione. La seduta, convocata dal Sindaco Francesco Cannizzaro in sessione straordinaria e urgente, prevede 15 punti all’ordine del giorno, tra cui provvedimenti in materia di Bilancio, istruzione, politiche sociali, edilizia scolastica, mobilità sostenibile e sicurezza del territorio, oltre all’approvazione del Bilancio consolidato 2025 e alla proposta di concessione all’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte di un immobile confiscato alla criminalità organizzata.