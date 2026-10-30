Reggio Calabria, commemorazione dei defunti e dei caduti: il programma delle cerimonie del 2 novembre nei cimiteri di Condera e Archi

Reggio Calabria si prepara a commemorare i defunti e i caduti di tutte le guerre con una cerimonia ufficiale in programma lunedì 2 novembre 2026. Un momento di raccoglimento e memoria collettiva che vedrà la città rendere omaggio ai propri cari scomparsi, alle vittime dei conflitti e a quanti hanno perso la vita nel tragico terremoto del 1908. Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha rivolto un invito a tutta la cittadinanza affinché partecipi alle celebrazioni organizzate in occasione della ricorrenza. Il programma prevede una funzione religiosa al Cimitero comunale di Condera, seguita dalla deposizione di corone d’alloro in alcuni dei luoghi simbolo della memoria cittadina.

Reggio Calabria, il 2 novembre Santa Messa al Cimitero di Condera con l’arcivescovo Morrone

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 11:00 di lunedì 2 novembre presso il Cimitero comunale di Condera, dove sarà celebrata una Santa Messa presieduta dall’arcivescovo metropolita Fortunato Morrone. La funzione religiosa rappresenterà il primo momento della commemorazione, offrendo alla comunità reggina un’occasione di preghiera e raccoglimento nel ricordo delle persone scomparse e di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita durante le guerre.

Omaggio ai caduti e alle vittime del terremoto del 1908: deposizione delle corone d’alloro

Alle ore 12:00 la commemorazione proseguirà con la deposizione delle corone d’alloro presso il Sacrario dei Caduti, il luogo dedicato alle vittime del terremoto del 1908 e il Mausoleo dei Vigili Urbani. Le cerimonie renderanno omaggio a pagine particolarmente significative della storia di Reggio Calabria, ricordando sia le vittime dei conflitti bellici sia quelle del devastante sisma che colpì la città e l’area dello Stretto il 28 dicembre 1908.

Cimitero di Archi, omaggio al Milite Ignoto per concludere le celebrazioni

Al termine delle commemorazioni a Condera, il programma prevede un ulteriore momento istituzionale presso il Cimitero comunale di Archi, dove sarà deposta una corona d’alloro al monumento al Milite Ignoto, simbolo del sacrificio dei militari caduti in guerra. La giornata del 2 novembre a Reggio Calabria sarà dunque dedicata al ricordo, alla preghiera e alla memoria storica, attraverso un percorso che unirà i due cimiteri cittadini e alcuni dei monumenti più rappresentativi della commemorazione dei defunti e dei caduti. L’invito del Comune di Reggio Calabria è rivolto all’intera cittadinanza, chiamata a condividere un momento di raccoglimento e partecipazione in occasione di una ricorrenza profondamente legata alla memoria collettiva della città.