Reggio Calabria Comics 2026, Piazza Castello piena di appassionati: festa tra fumetti, cosplay e spettacoli | FOTO

Reggio Calabria si colora di fumetti, cosplay, videogiochi e cultura pop. Oggi, sabato 17 ottobre 2026, è il secondo giorno del Reggio Calabria Comics, la manifestazione inaugurata ieri, venerdì 16 ottobre, che proseguirà fino a domani, domenica 18. Già questa mattina tanti reggini hanno raggiunto Piazza Castello per prendere parte all’iniziativa, curiosare tra gli stand e immergersi nell’atmosfera della fiera, come documentano anche le foto allegate all’articolo.

Un appuntamento che richiama appassionati di tutte le età e che trasforma il centro cittadino in un punto di incontro per gli amanti di fumetti, anime, cosplay, videogiochi, giochi di carte e cultura geek. La manifestazione è organizzata da Geo Reghium, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in partenariato con il Comune di Reggio Calabria e in collaborazione con Poste Italiane.

Reggio Calabria Comics, oggi Piazza Castello protagonista della festa

Dopo il taglio del nastro di ieri pomeriggio, la manifestazione è entrata nel vivo con una nuova giornata ricca di appuntamenti. Il Castello Aragonese e gli spazi esterni di Piazza Castello ospitano le numerose attività dedicate agli appassionati, con proposte rivolte sia ai giovani sia alle famiglie.

All’interno del Castello trovano spazio l’area fieristica, i tornei di FIFA 2027, Tekken, Yu-Gi-Oh! e League of Legends, i simulatori di guida, il photo set cosplay, l’area Comics e lo Space Comics, con l’osservatorio astronomico Planetario sul terrazzo. Per la giornata di oggi è prevista anche un’area podcast curata dal videomaker Maurizio Albanese.

All’esterno, invece, i visitatori possono partecipare al Laser Tag Game a squadre, scoprire le miniature Warhammer de La Chimera, avvicinarsi ai giochi di carte con La Gilda, Role & Roll e Game Night e divertirsi con il Joka Bus e i giochi giganti di Joka Calabria. Piazza Castello ospita inoltre talk, spettacoli e appuntamenti dedicati al doppiaggio dal vivo.

Ross Mullan di Game of Thrones tra gli ospiti più attesi di oggi

Tra i protagonisti del Reggio Calabria Comics 2026 spicca Ross Mullan, attore e burattinaio canadese-britannico noto soprattutto per aver interpretato gli Estranei, i White Walkers di Game of Thrones, dalla seconda alla quarta stagione della celebre serie HBO.

L’attore, nato a Montréal nel 1967, ha partecipato anche a Doctor Who e al film Scontro tra titani del 2010. Nel Regno Unito ha interpretato il Numbertaker in Numberjacks e l’orso Nev in Bear Behaving Badly, oltre ad aver prestato la voce al narratore del videogioco Ghost Master.

Dopo il primo incontro con il pubblico nella giornata inaugurale, Ross Mullan tornerà oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 17:30 in Piazza Castello, per una nuova sessione di meet & greet accompagnata da un talk.

Doppiatori, Disney e musica: tutti gli appuntamenti di sabato 17 ottobre

Il programma di oggi propone numerosi incontri con protagonisti del mondo dell’intrattenimento. Alle ore 15:00 è previsto il panel “Parliamo di Disney e Panini Comics” con Marco Gervasio, autore Disney diplomato all’Accademia Disney nel 1997, noto per le storie di Topolino, Paperinik e Fantomius, oltre che per le copertine realizzate per IDW negli Stati Uniti. Nel 2018 Gervasio ha ricevuto il Romics d’Oro.

Alle ore 16:00 sarà protagonista Fabrizio Mazzotta, doppiatore e direttore di doppiaggio, voce storica di Krusty il Clown ne I Simpson ed Eros in Pollon. A seguire spazio al doppiaggio live con Guendalina Ward, figlia di Luca Ward e Claudia Razzi, che ha lavorato a film e serie tra cui Godzilla e Kong – Il nuovo impero.

Durante la giornata sono previsti anche gli appuntamenti con Fabio Ingrosso, protagonista con le sigle dei Pokémon e la presentazione del suo libro pubblicato da Salani, con Bigo Fumetti & Co. e con il panel dedicato al fandom e al gioco di Ken il Guerriero.

Per l’animazione, Magmanimation presenta oggi il corto “Kryptonite”, con ospite Rosanna Scopelliti. Ieri era stato proposto il corto “Inside”, alla presenza della dott.ssa Francesca Cartellà, mentre domani sarà la volta dell’incontro “Magmanimation si racconta”.

La giornata di sabato si concluderà anche all’insegna della musica: alle ore 19:00 è previsto il DJ set back to back di Elisa Campolo e Loredana Cosmi, seguito alle 19:30 dal live show dei Raggi Fotonici. Nella giornata inaugurale si sono invece esibiti il DJ Lino Surace e la tribute band Anime d’Avena.

Dall’annullo filatelico agli appuntamenti istituzionali

Il Reggio Calabria Comics ha aperto ufficialmente i battenti ieri, venerdì 16 ottobre, con il taglio del nastro alle 15:30 e l’annullo filatelico dedicato alla manifestazione, realizzato in collaborazione con Poste Italiane. Alla giornata inaugurale era prevista anche la presenza del Questore di Reggio Calabria, dott. Paolo Sirna, insieme all’apertura dell’area Comics e al panel “Non è la zebra”.

L’appuntamento con l’annullo filatelico viene riproposto anche oggi, con la partecipazione delle istituzioni ecclesiastiche, mentre per domani è prevista la presenza del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, dott. Giuseppe Campagna.

Tra le novità di questa edizione figura anche il coinvolgimento del Comando Militare Esercito Calabria, presente con attività dedicate nell’ambito della manifestazione.

Domani il grande Contest Cosplay e il Cartoon Party con DJ Osso

Il Reggio Calabria Comics 2026 proseguirà domani, domenica 18 ottobre, con una giornata particolarmente attesa dagli appassionati di cosplay e animazione. Il programma mattutino prevede gli incontri con le doppiatrici Flavia Altomonte, alle 10:30, e Giuliana Atepi, alle 11:00. Quest’ultima, di origini calabresi, è conosciuta per aver prestato la voce italiana a personaggi come Soi Fon in Bleach, Yuzuki Fuwa in Assassination Classroom e Miko in Dan Da Dan. Alle 11:30 sarà inoltre prevista la presentazione dei libri di Valentina Gemelli.

Nel pomeriggio, alle 13:00, spazio al workshop sul cosplay, seguito alle 14:00 dal prejudging. Alle 17:00 inizierà il Contest Cosplay, uno degli eventi principali della manifestazione, con costumi e interpretazioni ispirati ai personaggi di fumetti, anime, videogiochi e serie televisive. Al termine del contest è prevista anche la consegna del Premio Legalità.

Alle 19:30 Piazza Castello ospiterà il Cartoon Party di DJ Osso, dedicato alle sigle e ai ricordi dei cartoni animati, mentre alle 21:30 è prevista la premiazione del Contest Cosplay, che concluderà la tre giorni.

La conduzione della manifestazione è affidata a Marco Mauro, già presentatore delle precedenti edizioni, insieme a Paynto e Silvia Alfano.

Intanto, la partecipazione registrata questa mattina, sabato 17 ottobre, in Piazza Castello conferma l’interesse del pubblico reggino per un appuntamento che unisce intrattenimento, creatività e momenti di condivisione. Dopo l’avvio di ieri, Reggio Calabria Comics continua così ad animare il cuore della città, con un programma che proseguirà fino alla serata di domani.