Reggio Calabria, Coldiretti in sit-in a Palazzo Campanella: “sul caro carburante servono misure adeguate”

E’ un sit-in della responsabilità quello organizzato per oggi lunedì 5 ottobre dalle ore 15:00 dalla Coldiretti Calabria davanti alla sede del Consiglio Regionale – Palazzo Campanella a Reggio Calabria in occasione della discussione e approvazione del provvedimento che destina quindici milioni di euro per tamponare l’emergenza caro carburanti. Sarà un sit-in composto ma determinato per ribadire che senza strumenti adeguati a sostenere i costi di produzione si mette a rischio la competitività delle aziende, la tenuta economica delle aree rurali e la capacità della Calabria di produrre cibo di qualità.

“Vogliamo continuare – afferma il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto – non solo per il carburante per i trattori ma per il diritto degli agricoltori di produrre cibo, occupazione e tutela del territorio e assicurare sicurezza alimentare, reddito per gli agricoltori e salute per l’intera comunità. Ogni aumento spropositato dei costi e incertezze normative (codice doganale) si possono tradurre in minori investimenti, minore competitività e maggiori difficoltà per le imprese agricole.