Reggio Calabria, code ai distributori e traffico in città: disagi e ritardi per i bus ATAM

Migliora la situazione rispetto a ieri, ma restano rallentamenti alla circolazione a causa della corsa al carburante. ATAM rassicura gli utenti: il servizio prosegue regolarmente, anche se alcune linee registrano ritardi

file distributori crisi carburante
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

“La situazione del traffico cittadino, legata alle code presso i distributori di carburante, appare oggi meno critica rispetto alla giornata di ieri. Permangono tuttavia alcuni rallentamenti alla circolazione che stanno causando ritardi su alcune linee del trasporto pubblico ATAM. Il servizio prosegue regolarmente, pur con possibili variazioni nei tempi di percorrenza dovute alle condizioni del traffico. Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo gli utenti per la comprensione”. E’ questa la comunicazione di ATAM Reggio Calabria che informa i cittadini.

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