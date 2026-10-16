Reggio Calabria, code ai distributori e traffico in città: disagi e ritardi per i bus ATAM

“La situazione del traffico cittadino, legata alle code presso i distributori di carburante, appare oggi meno critica rispetto alla giornata di ieri. Permangono tuttavia alcuni rallentamenti alla circolazione che stanno causando ritardi su alcune linee del trasporto pubblico ATAM. Il servizio prosegue regolarmente, pur con possibili variazioni nei tempi di percorrenza dovute alle condizioni del traffico. Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo gli utenti per la comprensione”. E’ questa la comunicazione di ATAM Reggio Calabria che informa i cittadini.