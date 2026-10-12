Reggio Calabria, Claudio Cordova presenta a Pellaro il suo romanzo “I padroni della ’ndrangheta. Malacarne. Una saga criminale”

La ’ndrangheta raccontata attraverso un romanzo che intreccia vicende criminali, legami familiari e rapporti di potere. Sarà questo il tema dell’incontro in programma sabato 17 ottobre, alle ore 17.30, al Centro civico “Cosimo Cardea” di Pellaro, nella zona sud di Reggio Calabria, dove il giornalista e scrittore Claudio Cordova presenterà il suo libro “I padroni della ’ndrangheta. Malacarne. Una saga criminale”, pubblicato da Newton Compton Editori. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Jamu, offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire le tematiche affrontate nel volume e di confrontarsi su un fenomeno che continua a incidere sulla società e sugli equilibri del territorio. La presentazione sarà anche un’occasione per riflettere sul ruolo della letteratura nella conoscenza dei meccanismi criminali e delle dinamiche che alimentano l’influenza delle organizzazioni mafiose. L’ingresso all’incontro sarà libero, con la possibilità per i partecipanti di assistere al dibattito e conoscere direttamente il percorso narrativo e professionale dell’autore.

Il primo romanzo di Claudio Cordova tra criminalità, famiglie e potere

Con “I padroni della ’ndrangheta. Malacarne. Una saga criminale”, Claudio Cordova affronta per la prima volta la scrittura di un romanzo, dopo un percorso professionale dedicato al giornalismo d’inchiesta e all’analisi dei fenomeni criminali. L’opera propone una narrazione ambientata nell’universo della ’ndrangheta, sviluppando una saga nella quale si intrecciano vicende criminali, rapporti familiari, conflitti e dinamiche di potere. Attraverso la dimensione letteraria, Cordova affronta il tema degli equilibri interni e dei meccanismi che caratterizzano una delle organizzazioni mafiose più radicate e influenti. Il passaggio dal giornalismo d’inchiesta alla narrativa rappresenta un elemento centrale del libro, che sceglie la forma del romanzo per raccontare un universo criminale complesso e le relazioni che ne sostengono la struttura. La presentazione di Pellaro permetterà di approfondire questa scelta narrativa e di discutere dei temi affrontati dall’autore, mettendo in relazione il racconto letterario con la conoscenza dei fenomeni mafiosi e delle loro implicazioni sociali.

Il programma della presentazione al Centro civico di Pellaro

L’appuntamento, promosso dall’associazione Jamu, si aprirà con i saluti istituzionali di Giuseppe Cantarella, presidente della IV Circoscrizione. A moderare il dibattito sarà l’avvocato Vittorio Massa, che accompagnerà il confronto tra gli ospiti sui contenuti del romanzo e sulle questioni legate al fenomeno mafioso. Interverranno lo stesso Claudio Cordova, giornalista e scrittore, la dirigente scolastica Eva Nicolò e Giuseppe Laganà, presidente dell’associazione Jamu. Il dialogo offrirà l’opportunità di affrontare la ’ndrangheta non soltanto dal punto di vista delle attività criminali e dei rapporti di potere, ma anche attraverso una riflessione sulle conseguenze che la presenza mafiosa determina nella società e sul valore degli strumenti culturali per sviluppare una maggiore consapevolezza collettiva. L’incontro intende infatti coinvolgere il pubblico in un approfondimento che parte dalla letteratura e si estende ai temi della conoscenza, dell’educazione e della responsabilità civile, valorizzando il confronto tra esperienze e competenze differenti.

Il ruolo della cultura e della conoscenza nella lotta alla criminalità organizzata

La presentazione del romanzo si inserisce nell’attività di approfondimento culturale promossa dall’associazione Jamu, con l’obiettivo di creare uno spazio di discussione su un fenomeno che non riguarda esclusivamente la dimensione giudiziaria e repressiva. La ’ndrangheta e i suoi meccanismi di influenza coinvolgono infatti anche gli ambiti sociali, istituzionali ed educativi, rendendo importante il contributo della conoscenza e della formazione delle nuove generazioni. Attraverso il confronto tra l’autore e gli ospiti, l’iniziativa intende sviluppare una riflessione sul ruolo che la cultura può svolgere nella costruzione di una maggiore consapevolezza civile. La narrativa diventa così uno strumento per avvicinare il pubblico a questioni complesse, offrendo una prospettiva diversa ma complementare rispetto a quella dell’informazione e dell’analisi dei fenomeni criminali. L’appuntamento di Pellaro sarà quindi un’occasione per discutere non soltanto del libro, ma anche dell’importanza di conoscere e comprendere le dinamiche mafiose e le relazioni di potere che ne alimentano la presenza.

Durante la presentazione sarà inoltre disponibile un bookshop curato dalla libreria Libro Amico di Aurelio Arcano, presso il quale i partecipanti potranno acquistare il volume di Claudio Cordova. L’incontro si terrà sabato 17 ottobre, a partire dalle ore 17.30, nella sala del Centro civico “Cosimo Cardea” di Pellaro, a Reggio Calabria, con ingresso libero.