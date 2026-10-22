Reggio Calabria, censimento per 3.114 famiglie: rispondere è obbligatorio, previste sanzioni

A Reggio Calabria sono 3.114 le famiglie chiamate a partecipare al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026. Il Comune ha pubblicato un avviso per informare i cittadini sulle modalità di partecipazione, sulle scadenze da rispettare e sulle conseguenze previste in caso di mancata risposta. La comunicazione riguarda esclusivamente le famiglie selezionate dall’Istat, che hanno ricevuto un’apposita lettera oppure una notifica attraverso l’App IO. Il censimento, avviato il 5 ottobre 2026, si concluderà il 23 dicembre 2026. Attenzione, però: rispondere al questionario è obbligatorio per legge e la mancata partecipazione comporta una sanzione. È quindi importante verificare le comunicazioni ricevute e rispettare le scadenze indicate.

Reggio Calabria, chi deve partecipare al censimento Istat 2026

Non tutte le famiglie residenti a Reggio Calabria sono coinvolte nell’indagine. Il Censimento Istat 2026 interessa infatti un campione di 3.114 nuclei familiari, selezionati dall’Istituto nazionale di statistica. Per sapere se si rientra tra le famiglie interessate, bisogna verificare di aver ricevuto la lettera ufficiale dell’Istat oppure una comunicazione attraverso l’App IO. Soltanto i nuclei selezionati sono chiamati a compilare il questionario. Per gestire le operazioni sul territorio, il Comune di Reggio Calabria ha istituito l’Ufficio Comunale di Censimento, la cui responsabile è la dottoressa Mattia Claudia Battaglia.

Questionario online fino al 6 dicembre: cosa cambia dal 7 dicembre

Una delle date più importanti per i cittadini coinvolti è quella del 6 dicembre 2026. Fino a questo giorno, infatti, le famiglie selezionate potranno compilare autonomamente il questionario via web, seguendo le istruzioni ricevute dall’Istat. Chi dovesse incontrare difficoltà con la compilazione online potrà rivolgersi agli uffici comunali secondo le indicazioni comunicate. Dal 12 novembre 2026 sarà inoltre possibile effettuare la compilazione presso il proprio domicilio attraverso l’assistenza di un rilevatore comunale.

La procedura cambierà dal 7 dicembre 2026: da questa data e fino alla conclusione del censimento, fissata per il 23 dicembre, non sarà più consentita la compilazione autonoma del questionario. Le famiglie che non avranno ancora risposto dovranno partecipare attraverso un’intervista obbligatoria con un rilevatore comunale presso il domicilio oppure con un operatore del Comune presso il Centro Comunale di Rilevazione.

Censimento obbligatorio, cosa rischia chi non risponde

Il Comune di Reggio Calabria richiama espressamente l’attenzione dei cittadini su un aspetto fondamentale: partecipare al censimento è un obbligo previsto dalla legge. La mancata partecipazione, per le famiglie selezionate, comporta una sanzione. Nell’avviso comunale non viene specificato l’importo della sanzione, ma viene ribadita la necessità di rispondere al questionario entro i termini previsti. Per questo motivo, chi ha ricevuto la comunicazione dell’Istat dovrebbe verificare tempestivamente le modalità di compilazione ed evitare di arrivare alla scadenza senza aver completato la procedura.

Dove si trova l’ufficio censimento a Reggio Calabria: indirizzo, orari e telefono

Per ricevere assistenza o effettuare la compilazione con un operatore comunale, i cittadini possono rivolgersi al Centro Comunale di Rilevazione (CCR), situato presso il Palazzo dei Servizi Demografici, in via Nicola Calipari n. 2N, a Reggio Calabria. Gli uffici sono aperti lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:00. È prevista anche l’apertura pomeridiana il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:00. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0965 3622451 e 0965 3622452, oppure scrivere all’indirizzo email statistica@reggiocal.it. L’Istat mette inoltre a disposizione dei cittadini il numero verde 1510, attivo dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 21:00, per fornire informazioni sulle operazioni censuarie.

Perché il censimento è importante per il futuro di Reggio Calabria

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni rappresenta uno strumento importante per conoscere le caratteristiche della popolazione e delle famiglie che vivono sul territorio. I dati raccolti contribuiscono a fornire un quadro aggiornato della realtà demografica e abitativa, utile anche per la programmazione dei servizi pubblici e per le decisioni che riguardano lo sviluppo della città. Il Comune sottolinea proprio questo aspetto, ricordando che la partecipazione all’indagine è fondamentale per migliorare i servizi di Reggio Calabria e programmare il futuro della comunità.

L’invito rivolto alle 3.114 famiglie selezionate è quindi quello di non ignorare le comunicazioni ricevute dall’Istat e di completare il questionario rispettando le scadenze. La prima data da segnare è il 6 dicembre, ultimo giorno utile per la compilazione autonoma online, mentre tutte le operazioni censuarie termineranno il 23 dicembre 2026.