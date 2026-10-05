Reggio Calabria, Carta Dedicata a te 2026: 500 euro alle famiglie, ecco requisiti, scadenze e come funziona

Importanti novità per le famiglie di Reggio Calabria interessate alla Carta Dedicata a te 2026-2027, la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari con determinati requisiti reddituali e anagrafici. Il Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria ha diffuso una comunicazione ufficiale per chiarire modalità di accesso, requisiti, priorità, incompatibilità, tempistiche e soprattutto le scadenze da rispettare per non perdere il beneficio. L’aspetto più importante riguarda innanzitutto la procedura di accesso: per ottenere la Carta Dedicata a te 2026/2027 non è necessario presentare alcuna domanda. Sarà direttamente l’INPS a individuare i beneficiari sulla base dei dati disponibili e secondo specifici criteri di priorità, tra le famiglie che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro.

La misura prevede un contributo di 500 euro per ciascuna annualità e viene erogata tramite una carta nominativa prepagata rilasciata da Poste Italiane. La nuova disciplina introduce inoltre una lista unica di beneficiari valida per entrambe le annualità, elemento particolarmente importante per comprendere il funzionamento del sostegno tra il 2026 e il 2027.

Carta Dedicata a te 2026 a Reggio Calabria: non bisogna presentare domanda

Uno dei dubbi principali delle famiglie riguarda la necessità o meno di inoltrare una richiesta al Comune o all’INPS. Il chiarimento del Comune di Reggio Calabria è netto: non è prevista alcuna domanda da presentare. I beneficiari vengono infatti selezionati direttamente dall’INPS, che prende in considerazione i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti e applica successivamente i criteri di priorità stabiliti dalla misura.

Questo significa che i cittadini non devono compilare moduli, inviare istanze o recarsi preventivamente agli uffici per chiedere l’inserimento nell’elenco. Sarà l’INPS a predisporre la platea dei potenziali beneficiari, mentre il Comune avrà il compito di effettuare le successive verifiche sui requisiti e sulle eventuali condizioni di incompatibilità. Per le famiglie di Reggio Calabria, quindi, la fase più importante sarà quella della consultazione delle liste definitive, una volta completato l’iter previsto tra INPS, Comune e Poste Italiane.

Chi può ricevere la Carta Dedicata a te: ISEE massimo di 15.000 euro

La Carta Dedicata a te 2026-2027 è riservata ai cittadini residenti in Italia che, alla data del 3 agosto 2026, rispettavano una serie di requisiti fondamentali. Tutti i componenti del nucleo familiare devono risultare iscritti all’Anagrafe della popolazione residente e la famiglia deve disporre di una certificazione ISEE ordinario valida, con un valore non superiore a 15.000 euro annui. L’ISEE rappresenta quindi uno degli elementi centrali per l’accesso alla misura. Tuttavia, avere un indicatore inferiore alla soglia prevista non comporta automaticamente l’assegnazione del contributo, perché l’INPS applica specifici criteri di priorità. Il numero di componenti del nucleo familiare, la presenza di figli o altri componenti più giovani e il livello dell’ISEE incidono infatti sull’ordine con il quale vengono individuati i beneficiari.

A chi viene data la priorità per la Carta Dedicata a te

Il sistema predisposto dall’INPS stabilisce un ordine preciso per individuare i potenziali beneficiari della carta. La priorità maggiore viene attribuita ai nuclei composti da almeno tre persone nei quali sia presente almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2012. All’interno di questa categoria viene data precedenza alle famiglie con ISEE più basso. Subito dopo vengono considerati i nuclei composti da almeno tre persone nei quali sia presente almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2006, sempre privilegiando i nuclei con l’indicatore economico più basso.

Successivamente vengono presi in considerazione gli altri nuclei familiari composti da almeno tre componenti, anche in questo caso applicando il criterio dell’ISEE più basso come elemento prioritario. Di conseguenza, non tutte le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro avranno necessariamente diritto alla carta. La graduatoria viene costruita secondo i criteri stabiliti a livello nazionale e sulla base delle risorse disponibili.

Quanto vale la Carta Dedicata a te 2026 e quando arrivano i soldi

Il contributo previsto ammonta a 500 euro per anno per ciascun nucleo familiare beneficiario. La somma viene erogata attraverso una carta prepagata nominativa di Poste Italiane. Il meccanismo coinvolgerà sia i cittadini che hanno già ricevuto la carta negli anni precedenti sia i nuovi beneficiari. Le carte già emesse resteranno infatti valide per coloro che risulteranno nuovamente inseriti negli elenchi. Per i nuovi beneficiari sarà invece necessario procedere al ritiro della carta presso gli uffici postali abilitati.

Il Comune chiarisce inoltre che la misura riguarda due annualità. La prima quota sarà riferita al 2026, mentre una nuova quota sarà accreditata a partire da aprile 2027. Si tratta quindi di un sostegno che, nel caso di conferma del beneficiario per entrambe le annualità, può arrivare complessivamente a 1.000 euro tra il 2026 e il 2027.

Cosa si può comprare con la Carta Dedicata a te

La Carta Dedicata a te viene utilizzata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Il Comune di Reggio Calabria precisa inoltre che sono escluse dall’utilizzo della misura tutte le bevande alcoliche. Il contributo nasce quindi come misura di sostegno alle spese essenziali delle famiglie economicamente più fragili e punta ad alleggerire il peso della spesa alimentare sui bilanci domestici. In un periodo nel quale il costo dei prodotti di consumo rappresenta una delle voci maggiormente avvertite dalle famiglie, il contributo assume un valore particolarmente significativo soprattutto per i nuclei numerosi e con ISEE più basso.

Chi è escluso dalla Carta Dedicata a te 2026

Un altro punto decisivo riguarda le incompatibilità. Il possesso di un ISEE inferiore a 15.000 euro non è infatti sufficiente se il nucleo familiare riceve già alcune forme di sostegno economico. Non possono accedere alla Carta Dedicata a te i nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione, il Reddito di Cittadinanza, la Carta acquisti o altre misure di sostegno economico contro la povertà e per l’inclusione sociale. Sono inoltre incompatibili con il beneficio la NASpI, la DIS-COLL, l’indennità di mobilità, la Cassa Integrazione Guadagni e altre forme di sostegno legate alla disoccupazione. L’esclusione riguarda anche le famiglie che ricevono altre forme di sussidio economico continuativo di carattere nazionale, regionale o locale. Proprio su questi elementi si concentreranno le verifiche effettuate dal Comune prima della definitiva trasmissione degli elenchi all’INPS.

Reggio Calabria, il calendario della Carta Dedicata a te: tutte le date

Il procedimento per l’assegnazione della carta è già partito. Il 24 settembre 2026 l’INPS ha messo a disposizione dei Comuni gli elenchi dei beneficiari in possesso dei requisiti preliminari. A questo punto entra in gioco il Comune di Reggio Calabria, che dovrà verificare la residenza dei nuclei inseriti nelle liste e controllare la presenza di eventuali condizioni di incompatibilità. Il termine indicato dal Comune per concludere questa fase è il 13 ottobre 2026. Entro tale data l’amministrazione comunale dovrà ultimare le verifiche e trasmettere gli elenchi aggiornati all’INPS.

Dopo la chiusura dei controlli, l’INPS avrà altri dieci giorni per rendere definitive le liste e inviarle a Poste Italiane. A sua volta Poste Italiane assocerà alle persone individuate il numero identificativo della carta, che sarà successivamente comunicato dall’INPS ai Comuni tramite l’apposito applicativo informatico.

Quando sarà pubblicata la lista dei beneficiari a Reggio Calabria

Particolare attenzione viene riservata alla pubblicazione degli elenchi. Il Comune di Reggio Calabria ha annunciato che la lista dei beneficiari residenti in città sarà consultabile sul proprio sito istituzionale attraverso il protocollo assegnato all’ISEE. Questa modalità permette di tutelare i dati personali dei cittadini evitando la pubblicazione diretta dei nominativi. La lista sarà disponibile una volta concluso il processo di consolidamento degli elenchi da parte dell’INPS e degli altri soggetti coinvolti.

Secondo le indicazioni fornite dal Comune, le liste definitive dovrebbero essere consolidate presumibilmente entro il mese di novembre 2026. Nello stesso periodo è previsto anche l’accredito delle somme relative alla prima annualità. Per questo motivo sarà particolarmente importante monitorare nelle prossime settimane il sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria, dove verranno pubblicate le istruzioni definitive per verificare l’eventuale presenza nell’elenco.

Come ritirare la Carta Dedicata a te a Reggio Calabria

Le famiglie inserite nella graduatoria INPS avranno a disposizione una specifica comunicazione necessaria per procedere al ritiro della carta. Il documento conterrà il codice per il ritiro della Carta Dedicata a te presso gli uffici postali. La comunicazione potrà essere scaricata attraverso il portale web del Comune di Reggio Calabria, all’interno di una sezione dedicata che sarà resa disponibile successivamente. In alternativa, i cittadini potranno rivolgersi a uno dei Poli territoriali del Comune per ottenere le informazioni e la documentazione necessaria. Per chi era già beneficiario negli anni precedenti, invece, la carta già ricevuta resterà utilizzabile qualora il nucleo venga confermato anche nelle nuove liste.

Attenzione alla scadenza del 16 dicembre 2026

Una delle date più importanti dell’intera procedura è il 16 dicembre 2026. Entro quella data dovrà essere effettuato il primo pagamento con la Carta Dedicata a te, che coincide con l’attivazione dello strumento. Chi non effettuerà alcuna operazione entro il 16 dicembre perderà il diritto alla quota relativa al 2026. La scadenza è dunque particolarmente importante: non basta risultare nell’elenco dei beneficiari o ritirare la carta, ma occorre anche utilizzarla almeno una volta entro il termine previsto. Il Comune sottolinea infatti che il mancato rispetto delle tempistiche può determinare la decadenza totale o parziale dal contributo.

Cosa succede a chi non ritira o non attiva la carta entro dicembre

Chi non riuscirà a ritirare o attivare la carta entro il 16 dicembre 2026 non perderà necessariamente anche la quota relativa all’anno successivo. Il Comune chiarisce infatti che, a partire da aprile 2027, sarà accreditata la seconda quota riferita alla seconda annualità. Chi non avrà ritirato o attivato la carta entro dicembre potrà comunque farlo successivamente per utilizzare esclusivamente la quota del 2027. Anche in questo caso, però, sarà necessario rispettare una precisa finestra temporale. Per non perdere la quota del 2027 sarà necessario effettuare almeno un pagamento nel periodo compreso tra il 1° aprile 2027 e il 31 agosto 2027. Chi non rispetterà anche questa seconda scadenza decadrà dal relativo contributo.

Entro quando bisogna spendere tutti i soldi della Carta Dedicata a te

Un’ultima data deve essere segnata con particolare attenzione. Tutte le somme accreditate sulla Carta Dedicata a te dovranno essere utilizzate entro e non oltre il 10 ottobre 2027. Il termine riguarda quindi il completo utilizzo degli importi disponibili. Non sarà sufficiente aver attivato la carta o aver eseguito il primo pagamento: entro la data indicata bisognerà avere speso l’intero credito residuo. Il Comune ribadisce che le date fissate per l’attivazione e l’utilizzo della carta hanno carattere vincolante e il mancato rispetto delle scadenze comporta la perdita totale o parziale del beneficio.

Perché è importante controllare l’ISEE e i dati anagrafici

Anche se non è prevista la presentazione di una domanda, le famiglie interessate dovrebbero prestare particolare attenzione alla correttezza della propria situazione anagrafica ed economica. La selezione viene infatti effettuata sulla base delle informazioni già disponibili presso l’INPS e le banche dati pubbliche. Un ISEE valido rappresenta uno dei requisiti imprescindibili per essere inseriti nella platea potenziale.

Allo stesso modo, tutti i componenti del nucleo devono risultare correttamente iscritti all’Anagrafe della popolazione residente. Successivamente il Comune effettua ulteriori controlli sulla residenza e sulla presenza di eventuali misure incompatibili. Per questo motivo, anche se il cittadino non deve inoltrare alcuna richiesta specifica per la Carta Dedicata a te, è fondamentale che i dati presenti negli archivi pubblici siano corretti e aggiornati.

Carta Dedicata a te, perché non tutti gli ISEE sotto i 15mila euro saranno beneficiari

È importante chiarire anche un altro aspetto che potrebbe generare confusione. La soglia di 15.000 euro di ISEE rappresenta un requisito di accesso, ma non garantisce automaticamente l’erogazione del contributo. L’INPS utilizza infatti un sistema di priorità che favorisce inizialmente i nuclei familiari più numerosi e con la presenza di componenti appartenenti a determinate fasce anagrafiche. All’interno di ciascuna categoria assume inoltre un ruolo determinante il valore dell’ISEE: a parità di condizioni, viene privilegiato il nucleo con l’indicatore economico più basso. Si tratta quindi di una graduatoria che tiene conto contemporaneamente della composizione familiare e della situazione economica. La pubblicazione dell’elenco definitivo rappresenterà pertanto il momento decisivo per sapere se si è effettivamente ottenuto il beneficio.

Reggio Calabria, novembre sarà il mese decisivo

Per migliaia di famiglie reggine le prossime settimane saranno quindi particolarmente importanti. Dopo la fase di controllo che il Comune dovrà completare entro il 13 ottobre, sarà necessario attendere il consolidamento delle liste da parte dell’INPS e il successivo passaggio con Poste Italiane. Il Comune stima che gli elenchi possano diventare definitivi entro novembre, quando dovrebbero essere accreditate anche le somme relative alla prima annualità. Sarà in quella fase che i cittadini potranno consultare l’elenco attraverso il protocollo ISEE e, nel caso di inserimento in graduatoria, scaricare la comunicazione necessaria per ritirare la carta presso Poste Italiane.

Carta Dedicata a te 2026-2027: cosa devono fare adesso le famiglie

Per il momento, dunque, le famiglie di Reggio Calabria non devono presentare alcuna domanda. Il procedimento avviene automaticamente attraverso l’incrocio dei dati disponibili presso INPS e Comune. Il consiglio principale è verificare che l’ISEE 2026 sia valido, che la composizione del nucleo familiare sia correttamente registrata e che non siano presenti misure economiche incompatibili. Successivamente sarà fondamentale controllare la pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Reggio Calabria, prevista una volta concluse le verifiche e consolidati gli elenchi. Chi risulterà beneficiario dovrà poi prestare la massima attenzione al ritiro e soprattutto all’attivazione della carta. Il primo utilizzo dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026 per non perdere la quota dell’anno in corso. La seconda tranche sarà disponibile da aprile 2027, mentre il termine ultimo per utilizzare tutte le somme sarà il 10 ottobre 2027.

Un sostegno fino a 1.000 euro per le famiglie ammesse

La nuova edizione della Carta Dedicata a te assume un peso significativo proprio perché interessa due annualità. Il beneficio previsto è pari a 500 euro per il 2026 e altri 500 euro per il 2027 per i nuclei ammessi secondo i criteri stabiliti. Nel complesso, quindi, il sostegno può raggiungere 1.000 euro per famiglia, ferma restando la necessità di rispettare tutti i requisiti e le scadenze. Per molte famiglie di Reggio Calabria, soprattutto quelle numerose e con redditi più bassi, si tratta di un aiuto importante destinato alle spese alimentari essenziali.

Proprio per questo sarà decisivo seguire attentamente gli aggiornamenti che arriveranno nelle prossime settimane dal Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria. Le date da ricordare sono soprattutto il 13 ottobre 2026, termine previsto per le verifiche comunali; il mese di novembre, indicato come periodo presumibile per il consolidamento delle liste e gli accrediti; il 16 dicembre 2026, data entro cui effettuare il primo pagamento; il 1° aprile 2027, quando partirà la seconda annualità; il 31 agosto 2027, termine per l’attivazione della quota 2027 per chi non aveva utilizzato quella precedente; e infine il 10 ottobre 2027, ultima data utile per spendere tutte le somme disponibili. Il messaggio più importante resta comunque uno: non è necessario presentare alcuna domanda per ottenere la Carta Dedicata a te. La selezione avviene automaticamente attraverso l’INPS e i cittadini dovranno attendere la pubblicazione degli elenchi definitivi da parte del Comune.