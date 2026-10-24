Reggio Calabria, caro carburante: la UILCA chiede alle banche aiuti per i lavoratori pendolari

“Il caro carburante rappresenta una preoccupazione concreta per tanti lavoratori e lavoratrici del settore, per chi percorre ogni giorno molti chilometri per raggiungere la filiale o l’ufficio, affrontando, oltre alla fatica e ai pericoli legati alla strada, anche un costo sempre più difficile da sostenere. Come UILCA Reggio Calabria riteniamo non accettabile che una parte crescente della retribuzione venga assorbita dalle spese “di viaggio”. Tanti dipendenti assicurano quotidianamente la continuità dei servizi essenziali e il funzionamento delle filiali, spesso spostandosi tra comuni diversi e in territori non adeguatamente serviti dal trasporto pubblico”. Lo afferma in una nota il Segretario Provinciale UILCA Reggio Calabria Maurizio Tripepi.

“Dalle parole ai fatti: il confronto con le banche. La UILCA Reggio Calabria intende portare il tema al centro del confronto con le aziende del credito, individuando strumenti capaci di ridurre il peso economico della mobilità quotidiana. Chiediamo alle banche di aprire un confronto locale su misure concrete, sostenibili e verificabili, tra cui:

Sostegni economici alla mobilità , attraverso contributi, convenzioni o agevolazioni per chi utilizza l’automobile per raggiungere il lavoro.

, attraverso contributi, convenzioni o agevolazioni per chi utilizza l’automobile per raggiungere il lavoro. Accordi aziendali contro il caro carburante , valutando strumenti di welfare e benefit compatibili con la normativa e la contrattazione collettiva di II livello.

, valutando strumenti di welfare e benefit compatibili con la normativa e la contrattazione collettiva di II livello. Maggiore flessibilità organizzativa , dove compatibile con le mansioni e le esigenze di servizio, attraverso una gestione più attenta degli orari e, ove possibile, il ricorso al lavoro agile/smart working.

, dove compatibile con le mansioni e le esigenze di servizio, attraverso una gestione più attenta degli orari e, ove possibile, il ricorso al lavoro agile/smart working. Attenzione alle distanze e alle condizioni territoriali , considerando le difficoltà di chi lavora lontano dalla propria residenza o in aree con collegamenti pubblici insufficienti.

, considerando le difficoltà di chi lavora lontano dalla propria residenza o in aree con collegamenti pubblici insufficienti. Monitoraggio permanente dell’impatto dei costi di trasporto, insieme alle rappresentanze sindacali, per individuare le soluzioni più efficaci.

Non si tratta di richieste generiche, ma di avviare un percorso negoziale che metta al centro le persone e riconosca la mobilità come componente della sostenibilità economica del lavoro. Gli istituti bancari svolgono un ruolo fondamentale nell’economia e nelle comunità. La responsabilità verso il territorio deve quindi accompagnarsi a un’attenzione concreta verso chi contribuisce ogni giorno al funzionamento del sistema bancario. La vicinanza ai lavoratori deve tradursi in fatti e risultati misurabili”.

“Sosterremo ogni percorso utile a individuare soluzioni condivise. Il caro carburante riguarda il reddito, la qualità della vita e la dignità delle persone, affrontarlo significa riconoscere il valore del lavoro e proteggerlo dalle difficoltà economiche che gravano sulle famiglie. La UILCA Reggio Calabria continuerà a fare la propria parte, con determinazione e responsabilità, affinché nessun lavoratore debba affrontare da solo il peso crescente dei costi per raggiungere il proprio posto di lavoro”.