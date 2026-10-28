Reggio Calabria capitale di benessere e prevenzione: grande successo per il Tour della Salute ASC. Annunciata una proposta interessante

Trasformare una domenica al mese in un appuntamento dedicato alla salute, alla prevenzione e allo sport, con attività e consulti gratuiti per i cittadini. È la proposta lanciata da Antonio Eraclini, presidente di ASC Calabria, al termine della tappa conclusiva del Tour della Salute 2026, che si è svolta nello scorso fine settimana sul Lungomare di Reggio Calabria. L’iniziativa, secondo quanto riferito dallo stesso Eraclini, è stata accolta positivamente dal sindaco Francesco Cannizzaro, presente alla manifestazione e protagonista di alcuni momenti dedicati soprattutto ai bambini. Nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli della giornata di sabato, l’evento ha registrato un’ampia partecipazione, in particolare domenica, quando la Via Marina Alta, nei pressi di Piazza Indipendenza, si è animata con attività sportive, esibizioni, incontri e iniziative di sensibilizzazione. La manifestazione ha rappresentato l’ultima tappa del percorso itinerante promosso da ASC – Attività Sportive Confederate, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza degli stili di vita sani e della prevenzione delle malattie croniche.

Visite gratuite e attività sportive sul Lungomare di Reggio Calabria

La tappa reggina del Tour della Salute è stata organizzata con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Comune di Reggio Calabria, della F.O.F.I., di Federfarma, Federchimica Assosalute, Simg, Amdc e del Cenacolo Italiano Audiovestibologia. Per l’occasione, sulla Via Marina Alta è stato allestito un Villaggio della Salute e dello Sport, aperto gratuitamente ai cittadini e ai loro animali domestici. Le attività si sono svolte dalle 10:00 alle 19:00, con una partecipazione particolarmente significativa nella giornata di domenica. All’interno del villaggio erano presenti ambulatori mobili, ospitati nei truck hospitality, dove i visitatori hanno potuto usufruire di consulti gratuiti in ambito cardiologico, reumatologico, dermatologico, nutrizionale e psicologico. Le consulenze sono state garantite dai professionisti delle società scientifiche individuate dal Comitato Scientifico del Tour della Salute, con il supporto di ADI (Associazione Dietetica e Nutrizione Clinica), ADOI (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani), SIPREC (Società Italiana per la prevenzione Cardiovascolare), CreI (Collegio Reumatologi Italiani), FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari) e SIDeMAST (Società Italiana di Dermatologia). L’obiettivo è stato quello di avvicinare la popolazione ai temi della prevenzione, offrendo informazioni utili sui principali fattori di rischio legati alle patologie croniche e sull’importanza dell’attività fisica per il benessere quotidiano.

Accanto alle iniziative sanitarie, un ruolo centrale è stato svolto dalle associazioni sportive affiliate ad ASC Calabria, che hanno proposto un programma di attività motorie, dimostrazioni ed esibizioni rivolte a partecipanti di diverse età. A contribuire alla manifestazione sono state Wealfit, Ferraro Skating, Percorso Bici Gimkana, Sag Softair, Briritmica, Reggio Ritmica Dinamyca, Reggio Tango, All Star Basket, Virtus Reggio, Ginnastica Gebbione, Bailando, Pretty Woman, Attiva e Nuovo Basket Soccorso. Il pubblico ha avuto l’opportunità di assistere e prendere parte alle diverse discipline, in un contesto dedicato alla promozione dello sport come strumento di benessere e socializzazione. Particolarmente apprezzata dagli organizzatori è stata la partecipazione del sindaco Francesco Cannizzaro, che si è intrattenuto con i più piccoli prendendo parte ad alcune attività sportive. Non sono mancati momenti dedicati alla solidarietà e alla sensibilizzazione, grazie alla presenza dei fratelli Chiovaro dell’Associazione Per Mano e dell’Associazione Parent Project di Tony Vigoroso, che hanno contribuito ad arricchire il programma richiamando l’attenzione sull’importanza della ricerca e dell’educazione.

Eraclini: “Orgoglioso che Reggio Calabria sia stata la tappa conclusiva”

A tracciare il bilancio della manifestazione è il presidente di ASC Calabria, Antonio Eraclini, che sottolinea la risposta positiva della cittadinanza e l’importanza di aver ospitato a Reggio Calabria l’ultimo appuntamento del Tour della Salute 2026. “Sono orgoglioso che quest’anno Reggio Calabria sia stata la tappa conclusiva del Tour della Salute”, afferma Eraclini. “Abbiamo avuto una grandissima risposta dalla comunità, nonostante il maltempo di sabato. Domenica, invece, è stata una vera e propria festa. Vedere il Lungomare di Reggio Calabria pieno di gente, sportivi e non, è stata un’esperienza indimenticabile. Sono orgoglioso della presenza del nostro Sindaco, On. Francesco Cannizzaro, che per primo ha partecipato alle attività sportive soprattutto con i più piccoli. Ancor più soddisfatto dell’aver potuto sottoporre la mia idea di voler organizzare un Villaggio della salute periodico a Reggio Calabria, uno al mese, arricchendo le domeniche dei reggini in modo puro e costruttivo; una proposta che è stata ben accolta dal nostro Sindaco. Un ringraziamento doveroso è quello che rivolgo sempre alle nostre Associazioni che rendono possibile la realizzazione dei nostri eventi. Ringrazio nuovamente anche i Partner coinvolti perché grazie anche al loro sostegno è possibile organizzare eventi così importanti per la collettività”.

La proposta di istituire un appuntamento mensile con il Villaggio della Salute rappresenta dunque uno dei principali sviluppi emersi dalla tappa conclusiva della manifestazione, con l’obiettivo di rendere più frequenti le occasioni di incontro tra cittadini, professionisti sanitari e associazioni sportive. Al momento si tratta di un’iniziativa avanzata dal presidente Eraclini e accolta favorevolmente, secondo quanto da lui dichiarato, dal sindaco Cannizzaro. La manifestazione ha intanto confermato l’impegno di ASC Calabria nella promozione di attività che uniscono sport, prevenzione e sensibilizzazione, coinvolgendo associazioni del territorio e professionisti del settore sanitario. Per ricevere ulteriori informazioni sulle iniziative e sulle attività promosse da ASC Calabria è possibile scrivere all’indirizzo segreteriaasccalabria@gmail.com oppure consultare i canali social ufficiali dell’associazione, denominati “ASC Calabria”.