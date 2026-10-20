Reggio Calabria capitale dello spagnolo: al Liceo “T. Gullì” il prestigioso evento internazionale “Aprender en plural”

Una giornata di straordinaria rilevanza formativa e culturale oggi al Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “T. Gullì” , scelto come sede nazionale dell’Encuentro IC & ProfeDeELE in Italia per il convegno di altissimo profilo intitolato “Aprender en plural: La diversidad en la clase de español”. A rendere possibile questo traguardo è stata la visione strategica e la determinazione della Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Eva Raffaella Nicolò, il cui impulso ha consentito all’istituto reggino di accreditarsi come punto di riferimento per l’intero territorio nazionale.

L’evento ha visto la partecipazione di docenti e conversatori madrelingua giunti da ogni parte d’Italia, affiancati da rappresentanti ufficiali dell’Instituto Cervantes e dai più illustri esperti internazionali della materia. I lavori, articolati in una fitta e intensa sessione di aggiornamento pedagogico e metodologico, hanno affrontato le tematiche più innovative legate all’insegnamento dello spagnolo:

Daniel Hernández ha illustrato l’integrazione tra neuroscienze e “grammatica affettiva” nella didattica delle lingue;

ha illustrato l’integrazione tra neuroscienze e “grammatica affettiva” nella didattica delle lingue; Rosa María Pérez ha approfondito le strategie per la preparazione alle certificazioni DELE e la formazione continua curata dall’Instituto Cervantes;

ha approfondito le strategie per la preparazione alle certificazioni DELE e la formazione continua curata dall’Instituto Cervantes; Clara Elizabeth Baez ha condotto un focus sull’uso pedagogico delle immagini e sullo sviluppo della creatività in aula;

ha condotto un focus sull’uso pedagogico delle immagini e sullo sviluppo della creatività in aula; I workshop interattivi curati da Álvaro Sierra Valls, Jennifer Masmano, Andrés Vazquez e Marcela Fritzler hanno esplorato le nuove frontiere delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione), del role-play e delle pratiche di didattica inclusiva.

Questo successo rappresenta un riconoscimento di assoluto prestigio per il Liceo “T. Gullì” e per l’intera città di Reggio Calabria, posizionando l’istituto al centro del dibattito sull’innovazione didattica. Un risultato che conferma e rafforza la storicità della scuola come presidio di eccellenza, aperto alle dinamiche europee e alla promozione di una cittadinanza globale e multiculturale.

Un plauso e un sentito ringraziamento vanno vanno alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Eva Raffaella Nicolò, il cui impegno e la cui visione strategica hanno reso possibile l’organizzazione di un evento internazionale di straordinaria rilevanza per la comunità locale e il mondo della scuola.