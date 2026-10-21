Reggio Calabria, Cannizzaro incontra gli autotrasportatori in protesta a Gallico: “sono qui da amico, orgoglioso della vostra protesta civile”

Il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro si è recato a Gallico per incontrare direttamente gli autotrasportatori che si sono uniti in protesta per caro carburante e caro vita. Ringraziandoli per l’atteggiamento pacifico, al netto di quanto invece accaduto nelle grandi città del nord, ha precisato che ha deciso di presenziare da amico e non da Sindaco, mostrandosi solidale e civile: “un Sindaco su questa vicenda non può fare niente, l’unica cosa che ho potuto fare è stato mettere tutti i trasporti gratuiti a Reggio, in relazione all’aumento di gente che sta prendendo i mezzi”.

Gli autotrasportatori hanno ringraziato il Sindaco: “hai fatto un discorso che non fa una piega, sappiamo che non puoi avere la bacchetta magica, non è un discorso personale”. Cannizzaro ha replicato: “sono io che ringrazio voi, abbiamo dimostrato eleganza. Sono stato orgoglioso di aver potuto dimostrare, a Sky Tg 24, la differenza tra noi e il Nord”. Di seguito il video dell’incontro.