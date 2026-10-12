Reggio Calabria, Cannizzaro dichiara guerra ai problemi delle mense scolastiche: controlli a sorpresa in tutte le scuole | VIDEO

“Ci aspetta un’altra settimana con tanti annunci importanti, ma soprattutto, come ogni settimana, tanti problemi da affrontare. Il primo che abbiamo inteso affrontare questa mattina assieme a tutta la squadra dei Consiglieri comunali è quello del cibo che viene somministrato all’interno delle strutture scolastiche per i nostri studenti. Io giovedì, come sapete, mi sono recato in una struttura scolastica del centro Città, ho pranzato con i bambini, con gli insegnanti, e sapete quale è stato l’esito di questa visita che possiamo definire tra virgolette ispettiva”. Sono queste le parole del Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro relativamente alla situazione mense scolastiche in città.

“A proposito, abbiamo pensato stamattina con i colleghi di definirci in questo frangente “consiglieri ispettori” perché andremo in ogni singola – nessuna esclusa! – struttura scolastica a monitorare la qualità del cibo somministrato ai nostri bambini nel servizio di refezione scolastica. Da oggi, senza soluzione di continuità, fin quando non ci accerteremo al cento per cento che il cibo somministrato all’interno delle strutture scolastiche comunali di Reggio Calabria è di prima qualità. Quindi da oggi partirà questo monitoraggio, ovviamente senza nessun preavviso. Vi terremo aggiornati!”.