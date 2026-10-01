Reggio Calabria, cambio al vertice della Guardia di Finanza: Morabito nuovo comandante del Gruppo

Avvicendamento alla guida del Gruppo di Reggio Calabria, essendo il Colonnello Domenico Morabito subentrato al Colonnello Giovanni Ferrajolo, destinato al comando del IV Gruppo di Sezioni del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Reggio Calabria. Il Colonnello Morabito proviene dal Gruppo di Trento e ha maturato, nel corso della carriera, significative esperienze di servizio e di comando presso diversi Reparti del Corpo dislocati su tutto il territorio nazionale. Originario di Reggio Calabria, dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di finanza, ha conseguito una laurea in Giurisprudenza, una in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e frequentato numerosi corsi di alta formazione in materia fiscale, di antiriciclaggio e criminalità informatica.