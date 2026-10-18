Reggio Calabria, cambio al vertice dei Carabinieri: Totaro va a Roma, arriva Sole. Giusi Princi: “grazie per l’impegno sul territorio”

“I miei più sinceri auguri di buon lavoro al Generale Cesario Totaro che ha lasciato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria per assumere il prestigioso incarico di Vice Capo Ufficio Generale Strategia Militare e Innovazione presso lo Stato Maggiore della Difesa a Roma”. Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, in occasione dell’avvicendamento alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, ringraziando il Generale di Brigata Cesario Totaro “per l’impegno profuso sul territorio”.

“A Reggio Calabria – prosegue l’On. Princi – il Generale Totaro, con visione, professionalità e umanità, ha saputo coniugare il contrasto alla criminalità organizzata e la tutela della sicurezza dei cittadini con l’attenzione alla crescita culturale delle comunità. Fin dal suo insediamento, ha operato con determinazione e spirito di servizio, dedicando particolare attenzione ai più fragili e ai giovani, nella convinzione che la cultura sia un pilastro fondamentale per il cambiamento della società. In questi anni – prosegue l’europarlamentare calabrese -, l’inaugurazione di nuove stazioni dei Carabinieri ha rafforzato la presenza dello Stato sul territorio, consolidando importanti presidi di legalità nei quali particolare attenzione è stata riservata all’accoglienza e alla tutela delle vittime di violenza di genere. Sono certa che, anche nel suo nuovo incarico – aggiunge l’On. Princi -, saprà dare un importante contributo al nostro Paese”.

A succedere al Generale Totaro, il Colonnello Massimiliano Sole, nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria. L’Ufficiale ha assunto l’incarico in un momento di rinnovamento dei vertici dell’Arma provinciale, con l’arrivo di nuovi Ufficiali che ricopriranno importanti responsabilità nei principali reparti del territorio.

“Le mie congratulazioni al Colonnello Massimiliano Sole per il nuovo incarico a Reggio Calabria”, afferma l’On. Giusi Princi. “Sono certa che – continua l’europarlamentare – saprà dare continuità all’azione incisiva dell’Arma sul territorio, rafforzando la prossimità ai cittadini, la prevenzione dei reati e il contrasto alla criminalità organizzata, con particolare attenzione alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione. I migliori auguri di buon lavoro al Colonnello Sole, agli Ufficiali, a tutte le donne e a tutti gli uomini dell’Arma dei Carabinieri, quotidianamente impegnati al servizio delle nostre comunità”, conclude l’Onorevole Giusi Princi.