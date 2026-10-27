Reggio Calabria, cambiano gli orari dei cimiteri: tutte le novità per Condera, Modena e le periferie

Con l’arrivo dell’ora solare e l’avvicinarsi della commemorazione dei defunti del 2 novembre, cambiano gli orari di apertura dei cimiteri comunali di Reggio Calabria. L’amministrazione comunale ha comunicato le nuove fasce orarie invernali per consentire ai cittadini di organizzare le visite ai propri cari, distinguendo tra i due principali cimiteri cittadini, Condera e Modena, e le strutture situate nelle zone periferiche. Le disposizioni, pubblicate dal Comune di Reggio Calabria il 27 ottobre 2026, prevedono aperture continuate per i cimiteri principali durante i giorni feriali, mentre per quelli periferici sono stabilite fasce orarie mattutine e pomeridiane, oltre a una giornata di chiusura settimanale. Particolare attenzione va prestata anche agli orari delle domeniche e dei giorni festivi, quando l’accesso sarà consentito esclusivamente nella prima parte della giornata.

Cimiteri di Condera e Modena: i nuovi orari invernali

Per i cimiteri di Condera e Modena, tra i principali punti di riferimento per la cittadinanza reggina, il nuovo calendario prevede un’apertura prolungata dal lunedì al sabato. Nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, i cancelli saranno aperti dalle ore 7:00 alle ore 17:00, senza alcuna interruzione durante la giornata. Un orario continuato di dieci ore che permetterà ai cittadini di scegliere liberamente quando recarsi in visita, anche nelle ore pomeridiane. Nelle domeniche e nei giorni festivi, invece, l’apertura sarà limitata alla fascia mattutina, dalle ore 7:00 alle ore 13:00. Dopo tale orario non sarà più possibile accedere alle strutture.

Cimiteri periferici di Reggio Calabria: lunedì chiusi e aperture in due fasce orarie

Diversa l’organizzazione prevista per i cimiteri periferici del territorio comunale, per i quali il Comune ha stabilito un calendario di accesso differente rispetto a Condera e Modena. La novità più importante da tenere presente riguarda il lunedì, giornata in cui i cimiteri periferici resteranno chiusi per riposo settimanale. Non sarà dunque possibile effettuare visite in queste strutture nel primo giorno della settimana. Dal martedì al sabato, invece, l’apertura sarà suddivisa in due fasce: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. È prevista quindi un’interruzione di tre ore nella parte centrale della giornata, durante la quale i cimiteri rimarranno chiusi al pubblico. Per le domeniche e i giorni festivi, analogamente a quanto stabilito per Condera e Modena, sarà possibile accedere dalle ore 7:00 alle ore 13:00.

Attenzione all’ultimo ingresso: i cancelli chiudono 15 minuti prima per i visitatori

Un’indicazione particolarmente importante contenuta nell’avviso comunale riguarda il termine ultimo per entrare nei cimiteri. Il Comune precisa infatti che l’accesso al pubblico è consentito soltanto fino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura. Questo significa che, nei cimiteri di Condera e Modena, dal lunedì al sabato, l’ultimo ingresso sarà possibile alle 16:45, mentre la domenica e nei festivi il limite sarà fissato alle 12:45. Per i cimiteri periferici, dal martedì al sabato, l’ultimo accesso sarà invece consentito alle 11:45 nella fascia mattutina e alle 16:45 in quella pomeridiana. Anche in questo caso, nelle domeniche e nelle giornate festive l’ultimo ingresso sarà alle 12:45. Si tratta di un dettaglio da non sottovalutare, soprattutto per chi programma una visita nelle ore immediatamente precedenti alla chiusura.

Commemorazione dei defunti, cosa sapere per il 1° e il 2 novembre

Il nuovo calendario arriva in un periodo particolarmente significativo per le famiglie reggine. Il 1° novembre, festa di Ognissanti, e il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, rappresentano tradizionalmente due delle giornate nelle quali si concentrano le visite ai cimiteri per rendere omaggio ai propri cari. Nel 2026 il 1° novembre cade di domenica, mentre il 2 novembre è lunedì. In base agli orari invernali ordinari comunicati dal Comune, per domenica 1° novembre è prevista l’apertura dalle 7:00 alle 13:00 in tutte le strutture. Per lunedì 2 novembre, invece, il calendario ordinario prevede l’apertura di Condera e Modena dalle 7:00 alle 17:00 e la chiusura settimanale dei cimiteri periferici. L’avviso del Comune non specifica eventuali aperture straordinarie o deroghe per la commemorazione dei defunti. Sarà quindi importante verificare eventuali successive comunicazioni dell’amministrazione, soprattutto per chi intende recarsi nei cimiteri periferici proprio lunedì 2 novembre.

Reggio Calabria, le indicazioni del Comune per le visite ai cimiteri

Le nuove disposizioni rientrano nell’adeguamento stagionale degli orari di accesso ai cimiteri comunali di Reggio Calabria, in concomitanza con il passaggio all’ora invernale. La distinzione tra i cimiteri principali e quelli periferici rende particolarmente importante conoscere in anticipo gli orari previsti, per evitare di trovare i cancelli chiusi o di arrivare oltre il limite consentito per l’ingresso. L’avviso ufficiale, aggiornato al 27 ottobre 2026, rappresenta il riferimento per le visite durante il periodo invernale, fatte salve eventuali successive disposizioni comunali.