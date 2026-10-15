Reggio Calabria, cambia il vertice dei Carabinieri: il Colonnello Massimiliano Sole è il nuovo Comandante Provinciale, tutte le nomine

Il Colonnello Massimiliano Sole è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria. L’Ufficiale ha recentemente assunto il prestigioso incarico, raccogliendo il testimone alla guida dell’Arma provinciale e iniziando il proprio percorso alla guida dei Carabinieri impegnati quotidianamente nel servizio d’Istituto sull’intero territorio reggino. Il nuovo incarico si inserisce in un momento di rinnovamento dei vertici dell’Arma provinciale, con l’arrivo di nuovi Ufficiali destinati a ricoprire importanti responsabilità nei principali reparti del territorio. In particolare, hanno recentemente assunto i rispettivi incarichi:

il Tenente Colonnello Pierangelo Iannicca , Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Reggio Calabria ;

, Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di ; il Tenente Colonnello Francesco Di Pinto , Comandante del Gruppo Carabinieri di Locri ;

, Comandante del Gruppo Carabinieri di ; il Capitano Alessandro Bonsignore , Comandante della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria ;

, Comandante della Compagnia Carabinieri di ; il Capitano Francesco Severi , Comandante della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo ;

, Comandante della Compagnia Carabinieri di ; il Capitano Emanuele Palombi , Comandante della Compagnia Carabinieri di Locri;

, Comandante della Compagnia Carabinieri di il Capitano Guido Rosati, Comandante della Compagnia Carabinieri di Palmi.

L’avvicendamento interessa alcuni dei principali incarichi di comando dell’Arma nella provincia e rappresenta un momento significativo nel naturale percorso professionale degli Ufficiali dei Carabinieri, chiamati a mettere a disposizione del territorio esperienze, competenze e professionalità maturate nel corso delle rispettive carriere. Il nuovo assetto di comando sarà orientato a proseguire e rafforzare l’azione dell’Arma sul territorio, attraverso una strategia fondata sulla prossimità ai cittadini, sulla prevenzione, sul controllo del territorio e sull’efficacia dell’attività investigativa.

Particolare attenzione sarà rivolta al contrasto della criminalità organizzata e dei fenomeni criminali di maggiore allarme sociale, alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione e alla prevenzione dei reati, attraverso il costante raccordo tra i diversi reparti dell’Arma e la collaborazione con la Magistratura, le altre Forze di polizia e le Istituzioni. Nel corso della conferenza stampa, il Comandante Provinciale, Colonnello Massimiliano Sole, ha inoltre presentato sei Marescialli Allievi, frequentatori del terzo anno del 14° Corso triennale presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, attualmente impegnati presso i reparti territoriali della provincia nell’ambito del percorso di “Training on the Job”.

Il Training on the Job costituisce una peculiare dinamica formativa dell’Arma dei Carabinieri e rappresenta un elemento qualificante del percorso professionale dei futuri Marescialli. Il terzo anno del corso prevede infatti un periodo di formazione direttamente sul campo, presso i reparti dell’Arma Territoriale, consentendo agli Allievi di affiancare il personale in servizio e di confrontarsi concretamente con le attività quotidiane delle Stazioni e dei reparti.

Il percorso formativo si sviluppa attraverso tre articolazioni territoriali – Nord, Centro e Sud Italia –, alternando l’esperienza operativa presso i reparti alla formazione e alle attività didattiche previste dal corso. Gli Allievi hanno così la possibilità di mettere in pratica le conoscenze teoriche e tecnico-professionali acquisite durante il percorso di studi, maturando esperienza diretta nel rapporto con i cittadini, nel controllo del territorio e nelle attività istituzionali dell’Arma.

La presenza dei sei Marescialli Allievi nella provincia di Reggio Calabria rappresenta quindi un’importante occasione di formazione sul campo e di crescita professionale, consentendo loro di conoscere direttamente le peculiarità del territorio e di acquisire quelle competenze operative che saranno fondamentali nel futuro servizio presso i reparti dell’Arma. In allegato alla presente nota stampa sono disponibili le schede di presentazione degli Ufficiali, contenenti i rispettivi profili professionali e i principali incarichi ricoperti nel corso della carriera.

Colonnello Massimiliano Sole, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria

Il Colonnello Massimiliano SOLE, nato a Macerata nel 1971, è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria. Entrato nell’Arma come Carabiniere ausiliario, ha frequentato il 175° Corso dell’Accademia Militare di Modena e ha completato la formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. È laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’Università di Roma Tor Vergata.

Nel corso della carriera ha maturato una significativa esperienza investigativa e operativa, in particolare nel contrasto alla criminalità organizzata. Da giovane Ufficiale ha comandato ad Agrigento il Nucleo Operativo e Radiomobile e quindi il Nucleo Operativo del Reparto Operativo, dirigendo e partecipando a complesse indagini su Cosa Nostra, concluse anche con la cattura di latitanti e la disarticolazione di sodalizi mafiosi. Le attività si sono estese all’estero, con approfondimenti sulle proiezioni internazionali della criminalità organizzata e collaborazioni con l’FBI di New York, la Royal Canadian Mounted Police e il Landeskriminalamt tedesco. Ha successivamente comandato la Compagnia Carabinieri di Monreale (PA), dove ha diretto ulteriori operazioni contro associazioni criminali e traffici di stupefacenti. Per il servizio svolto gli sono state conferite le cittadinanze onorarie di Agrigento e Monreale.

Ha inoltre prestato servizio presso la Sala Operativa del Comando Generale dell’Arma, centro di coordinamento delle operazioni e del flusso informativo verso le Autorità centrali, e ha comandato la Compagnia Carabinieri Roma Trastevere. Dal 2019 ha quindi retto per tre anni il Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, consolidando una lunga esperienza nella direzione di reparti territoriali e nel coordinamento operativo. Nell’ambito degli incarichi territoriali ha inoltre svolto numerosi incontri con gli studenti delle scuole, finalizzati alla diffusione della cultura della legalità, nonché conferenze e momenti di approfondimento dedicati a far conoscere il contributo dell’Arma dei Carabinieri alla Guerra di Liberazione.

Particolarmente rilevante è il percorso maturato nella formazione e nella selezione del personale dell’Arma, che lo ha visto operare nei diversi segmenti del percorso professionale e nella formazione delle tre principali categorie. Ha comandato la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, il Battaglione Allievi Ufficiali Carabinieri presso l’Accademia Militare di Modena, concorrendo alla formazione di oltre duecento futuri Ufficiali, e, per due anni, il 1° Reggimento Allievi Marescialli di Firenze, dove si sviluppa il percorso triennale destinato alla formazione dei futuri Marescialli dell’Arma, molti dei quali chiamati ad assumere l’incarico di Comandante di Stazione Carabinieri. Qualificato perito in materia di selezione attitudinale, ha inoltre svolto tale funzione presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma, partecipando alle procedure di valutazione dei candidati.

Ha inoltre comandato l’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”, reparto dell’Organizzazione Mobile dell’Arma impiegato nei servizi di ordine pubblico e sicurezza nella Capitale, completando così un percorso professionale che unisce esperienza investigativa, territoriale, operativa e formativa.

Parallelamente all’attività di servizio coltiva da anni studi e ricerche di carattere storico-militare. Scrive abitualmente sul “Notiziario Storico dell’Arma dei Carabinieri” e ha pubblicato numerosi contributi, con particolare attenzione al ruolo dell’Arma nella Guerra di Liberazione, sulla “Rassegna dell’Arma dei Carabinieri”, rivista istituzionale inserita nell’elenco delle riviste scientifiche riconosciute dall’ANVUR. Nel 2020 ha pubblicato il volume “La Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri racconta la storia d’Italia”, edito dall’Ente Editoriale dell’Arma dei Carabinieri.

Ha collaborato con le principali testate televisive nazionali, tra cui RAI e Mediaset, nell’ambito di trasmissioni e approfondimenti dedicati a temi istituzionali, investigativi e storico-militari. Dal 2022 è Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È sposato con Carla da 22 anni.

Ten. Col. Pierangelo Iannicca, Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Reggio Calabria

Il Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Pierangelo IANNICCA, nato a Roma il 26 gennaio 1983, coniugato e con tre figli, ha intrapreso la carriera militare nel 1998, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e, a seguire, il 183° Corso dell’Accademia Militare di Modena e i corsi presso la Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma.

E’ laureato in “Giurisprudenza”, “Scienze Politiche”, e “Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna”.

Ha frequentato, con il grado di Tenente Colonnello, il 24° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze presso il Centro di Alti Studi per la Difesa in Roma.

Nei gradi di Tenente e Capitano, è stato Comandante di Compagnia al 6° Battaglione Carabinieri “Toscana” a Firenze, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ischia, nonché Comandante delle Compagnie Carabinieri di Gubbio (PG) e di Casoria (Na).

Da Ufficiale Superiore, con il grado di Maggiore, ha ricoperto gli incarichi di Addetto alla 2^ Sezione “Problematiche” e di Capo della 3^ Sezione “Rapporti Informativi Speciali, Rapporti sul fatto e Interrogazioni Parlamentari” dell’Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Dal 2023 al 2026 ha svolto l’incarico di Addetto Aggiunto per la Difesa e la Cooperazione per la Difesa presso l’Ambasciata d’Italia a Washington D.C..

E’ insignito, tra l’altro, della seguenti onorificenze:

Medaglia al Merito di lungo comando (10 anni);

Croce d’oro per anzianità di servizio (25 anni);

Benemerenza della Protezione Civile relativa all’emergenza rifiuti in Campania

Ten. Col. Francesco Di Pinto, Comandante del Gruppo Carabinieri di Locri

Il Tenente Colonnello Francesco DI PINTO, nato a Mola di Bari (BA) il 25 marzo 1982, convivente e con una figlia, ha intrapreso la carriera militare nel 1998, frequentando i corsi della Scuola Militare “Nunziatella”, dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma.

Laureato in Giurisprudenza, in Scienze Giuridiche e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, è conoscitore della lingua inglese.

Nel grado di Tenente è stato Comandante di Plotone e, successivamente, Comandante – in sede vacante – di Compagnia, nell’ambito del 12° Battaglione Carabinieri “Sicilia” in Palermo, nonché Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile e Comandante – in sede vacante – della Compagnia Carabinieri di Carini (PA).

Promosso Capitano, ha retto i delicati incarichi di Comandante delle Compagnie Carabinieri di Tropea (VV) e di Torino Oltre Dora.

Da Ufficiale Superiore, nei gradi di Maggiore e Tenente Colonnello, è stato, nell’ambito del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Addetto alla 1^ Sezione dell’Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, Capo della 1^ Sezione dell’Ufficio Personale Brigadieri e prima Addetto e poi Capo della 2^ Sezione dell’Ufficio Personale Ufficiali.

Dal 7 settembre 2026, è Comandante del Gruppo Carabinieri di Locri (RC).

Nel corso della carriera gli sono stati conferiti l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la Croce d’Oro per anzianità di servizio militare e la Medaglia di Bronzo al merito di lungo comando.

Capitano Guido Rosati, Comandante della Compagnia Carabinieri di Palmi

Il Capitano dell’Arma dei Carabinieri Guido ROSATI, nato a L’Aquila l’8 maggio 1997, convivente, ha intrapreso la carriera militare nel 2013, frequentando la Scuola Militare “Teulié” di Milano e, a seguire, il 198° Corso dell’Accademia Militare di Modena e i corsi presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma.

E’ laureato in “Giurisprudenza” e in “Scienze delle amministrazioni e delle politiche pubbliche”.

Nei precedenti incarichi è stato Comandante di Plotone/Insegnante presso il 2° Reggimento della Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri con sede a Velletri (RM), Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Bologna Centro e Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Napoli Centro.

Capitano Emanuele Palombi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Locri

Il Capitano dell’Arma dei Carabinieri Emanuele PALOMBI, nato a Monterotondo (RM) il 19 gennaio 1991, coniugato e con due figli, ha intrapreso la carriera militare nel 2010, frequentando il 13° corso Marescialli presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito e, a seguire, il 194° Corso dell’Accademia Militare di Modena e i corsi presso la Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma.

È laureato in “Giurisprudenza.

Nei gradi di Tenente e Capitano, è stato Comandante di Plotone presso il 2° Rgt Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna (Na), nonché Comandante della Compagnia Carabinieri di Tropea (VV) fino allo scorso settembre.

Capitano Francesco Severi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo

Il Capitano dell’Arma dei Carabinieri Francesco SEVERI, nato a Ferrara il 20 febbraio 1996, residente in provincia di Rovigo, ha intrapreso la carriera militare nel 2016, frequentando il 198° Corso dell’Accademia Militare di Modena e il corso presso la Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma.

È laureato in “Giurisprudenza”.

Nel grado di Tenente ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze e a seguire presso la stessa Accademia Militare di Modena. Nel passaggio da Tenente al grado di Capitano ha retto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Reggio Calabria come prima esperienza nell’ambito dell’Arma territoriale, per poi assume il Comando della Compagnia di Melito di Porto Salvo a inizio settembre.

Capitano Alessandro Bonsignore, Comandante Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria

Il Capitano dell’Arma dei Carabinieri Alessandro BONSIGNORE, nato a Roma il 26 settembre 1992, coniugato e con quattro figli, ha intrapreso la carriera militare nel 2012, frequentando il 194° Corso dell’Accademia Militare di Modena e successivamente la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma dove ha conseguito la laurea in “Giurisprudenza”.

Nel suo trascorso professionale è stato Comandante di Plotone al 5° Reggimento Carabinieri “Emilia-Romagna” a Bologna (BO) nel biennio 2017-2019, Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa (CT) nel biennio 2019-2021, Comandante della 1^ Sezione del Nucleo Investigativo Carabinieri di Torino (TO) nel biennio 2021-2023 e Comandante della Compagnia Carabinieri di Amalfi (SA) dal 2023 al 2026.