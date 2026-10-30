Reggio Calabria, cambia il menù delle mense scolastiche dal 3 novembre: ecco cosa mangeranno gli studenti

Novità per le mense scolastiche di Reggio Calabria. A partire da martedì 3 novembre 2026 entrerà in vigore il nuovo menù del servizio di refezione scolastica per l’anno 2026-2027. Il Comune ha pubblicato il documento ufficiale che definisce i pasti destinati agli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado che usufruiscono del servizio mensa. La comunicazione è stata diffusa dall’Amministrazione comunale il 29 ottobre e riguarda l’organizzazione dei pasti durante l’anno scolastico. Il nuovo menù è accompagnato dalle tabelle dietetiche predisposte dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, attraverso il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), che indicano anche le quantità degli alimenti previste per le diverse fasce d’età.

Mense scolastiche Reggio Calabria, il nuovo menù entra in vigore il 3 novembre

Il nuovo menù della refezione scolastica sarà applicato dal 3 novembre nelle scuole comunali interessate dal servizio. La documentazione pubblicata comprende una programmazione settimanale dei pasti, con preparazioni differenziate nei vari giorni e indicazioni relative alle porzioni da servire agli studenti. Le tabelle dietetiche distinguono le quantità degli alimenti in base all’età degli alunni, prevedendo grammature differenti per i bambini più piccoli e per gli studenti delle classi successive. Un’impostazione che consente di adeguare le porzioni alle diverse esigenze nutrizionali durante la crescita.

Cosa mangeranno gli studenti: pasta, riso, carne, pesce e verdure di stagione

Il programma alimentare prevede una varietà di preparazioni distribuite durante la settimana, con primi piatti a base di pasta e riso, secondi di carne, pesce e formaggi, accompagnati da contorni di verdure e frutta fresca di stagione. Tra le pietanze riportate nel menù settimanale figurano la pasta al pomodoro, il riso con legumi secchi o freschi, la pasta al ragù di verdure, il risotto alla zucca e, in una delle giornate, la pizza margherita come piatto unico. Per i secondi piatti sono previste preparazioni come gli straccetti di pollo impanati al forno, l’Asiago DOP, gli hamburger di carne di vitello in umido e le crocchette di merluzzo al forno. I pasti sono accompagnati, a seconda della giornata, da patate al forno, ortaggi e verdure di stagione, oltre al pane e alla frutta fresca.

Alimentazione a scuola, previste porzioni diverse in base all’età degli alunni

Un aspetto importante del documento riguarda le tabelle dietetiche della mensa scolastica, che stabiliscono le quantità indicative degli alimenti per differenti fasce d’età. Le grammature sono suddivise per i bambini dai 3 ai 5 anni, per quelli dai 6 agli 11 anni e per gli studenti più grandi. Le indicazioni comprendono le porzioni dei primi piatti, dei secondi, dei contorni, del pane e della frutta, con l’obiettivo di proporzionare i pasti alle esigenze alimentari degli studenti. Nel documento viene inoltre indicato che per alcune preparazioni, come le grammature di carne e frutta, è consentito un margine di variabilità. La predisposizione delle tabelle da parte del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASP di Reggio Calabria rappresenta il riferimento tecnico-sanitario per l’organizzazione del servizio di refezione nelle scuole cittadine.

Reggio Calabria, dove consultare il menù completo delle mense scolastiche

Le famiglie interessate possono consultare il nuovo menù scolastico 2026-2027 direttamente sul portale istituzionale del Comune di Reggio Calabria, nella sezione dedicata alle notizie e al servizio di refezione scolastica. Alla comunicazione è allegato il documento contenente la programmazione dei pasti e le relative tabelle dietetiche, così da consentire ai genitori di conoscere le pietanze previste durante la settimana e le quantità stabilite per le diverse età. La novità riguarda gli alunni che usufruiscono della mensa nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Reggio Calabria, con l’entrata in vigore del nuovo programma alimentare fissata per il prossimo 3 novembre.