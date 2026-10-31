Reggio Calabria, bus potenziati per la Commemorazione dei Defunti: navette speciali per il Cimitero di Condera | ORARI E PERCORSI

In occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti, a Reggio Calabria viene potenziato il servizio di trasporto pubblico per agevolare gli spostamenti dei cittadini diretti al Cimitero di Condera. ATAM ha annunciato l’attivazione di corse aggiuntive domenica 1° novembre 2026, con un collegamento speciale tra Piazza Garibaldi e il cimitero, che si affiancherà al normale servizio della linea 6. L’iniziativa è pensata per facilitare l’accesso al cimitero in un periodo dell’anno tradizionalmente caratterizzato da un aumento delle visite alle tombe dei propri cari. Il potenziamento consentirà ai cittadini di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere Condera, offrendo un’ulteriore possibilità di spostamento rispetto all’auto privata.

Navette ATAM per il Cimitero di Condera: gli orari di domenica 1° novembre

Il servizio navetta straordinario sarà attivo nella giornata di domenica 1° novembre, in aggiunta alle corse già previste dalla linea 6. Secondo quanto comunicato da ATAM, i collegamenti inizieranno alle ore 7:00 con partenza da Piazza Garibaldi, mentre l’ultima corsa indicata partirà alle ore 18:45 dal Cimitero di Condera, consentendo ai visitatori di organizzare il proprio rientro nel corso della giornata. Si tratta di una fascia oraria particolarmente ampia, che permetterà di raggiungere il cimitero sia nelle prime ore del mattino sia durante il pomeriggio. ATAM non ha specificato nel comunicato la frequenza delle singole partenze aggiuntive: per programmare il viaggio sarà quindi opportuno verificare eventuali ulteriori indicazioni sugli orari delle corse.

Percorso della navetta da Piazza Garibaldi al Cimitero di Condera

Il percorso di andata delle navette straordinarie partirà da Piazza Garibaldi, importante punto di riferimento per la mobilità cittadina, e proseguirà lungo Via del Torrione e Via Reggio Campi, fino a raggiungere il Cimitero di Condera. Per il viaggio di ritorno, invece, gli autobus seguiranno un itinerario differente. Dal cimitero percorreranno Via Eremo Condera e Via Cardinale Portanova, per poi rientrare in Piazza Garibaldi. È quindi importante prestare attenzione alla distinzione tra i due tragitti, soprattutto per chi intende utilizzare la navetta sia all’andata sia al ritorno. Il collegamento straordinario rappresenta una soluzione utile anche per gli anziani e per le persone che preferiscono raggiungere il cimitero senza utilizzare un mezzo privato, fermo restando che le condizioni di accessibilità del servizio non sono specificate nel comunicato.

Biglietti ATAM: cosa serve per utilizzare le navette speciali

Il servizio straordinario per il Cimitero di Condera non è annunciato come gratuito. ATAM precisa infatti che, per accedere alle navette, tutti gli utenti dovranno essere muniti di un regolare titolo di viaggio. Chi intende utilizzare i collegamenti aggiuntivi dovrà quindi assicurarsi di avere un biglietto valido o un altro titolo di viaggio utilizzabile sul servizio. La comunicazione dell’azienda non prevede particolari deroghe alle normali condizioni di accesso.

Cimitero di Condera, cosa cambia il 31 ottobre e il 2 novembre

Il potenziamento straordinario dei collegamenti riguarda specificamente domenica 1° novembre 2026, giornata di Ognissanti. Per sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre, data della Commemorazione dei Defunti, ATAM ha invece comunicato che saranno garantite le corse della linea 6. I cittadini che intendono recarsi al Cimitero di Condera in queste due giornate potranno dunque fare riferimento al servizio della linea 6, mentre per il 1° novembre sarà disponibile anche il collegamento aggiuntivo da Piazza Garibaldi.

L’organizzazione dei trasporti nelle tre giornate intende agevolare l’afflusso dei visitatori in uno dei luoghi più frequentati della città in occasione delle ricorrenze dedicate al ricordo dei defunti. Per evitare inconvenienti, soprattutto negli spostamenti di ritorno, sarà utile tenere presente l’orario delle 18:45, indicato da ATAM come termine delle partenze della navetta straordinaria dal cimitero. Le informazioni ufficiali ed eventuali aggiornamenti possono essere consultati attraverso i canali di comunicazione di ATAM Reggio Calabria.