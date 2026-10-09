Reggio Calabria, bullismo e violenza online: la Polizia Postale incontra 272 studenti

Nell’ambito della XIV edizione di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato contro il cyberbullismo, avviata lo scorso 28 settembre a Roma, e a seguito dei recenti episodi di violenza realizzati da minorenni, la Polizia Postale ha promosso un’iniziativa straordinaria di sensibilizzazione e prevenzione denominata “Una Vita da Social – Action Week” su tutto il territorio nazionale. Si è svolto mercoledì 7 ottobre u.s. presso l’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Chitti” di Cittanova, il primo incontro degli Specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Calabria” di Reggio Calabria, che nell’Auditorium della Scuola hanno incontrato 272 studenti in fascia d’età dai 10 ai 13 anni, alla presenza dei loro docenti e della Dirigente Scolastica.

Durante l’evento ci sono stati momenti di ascolto e confronto con i ragazzi, sulle tematiche del bullismo, cyberbullismo, diffusione non consensuale di immagini o video intimi, sextortion, e altre forme di violenza sui più deboli e prevaricazione online, approfondendo altresì i rischi connessi a tali condotte e le relative conseguenze, con particolare riguardo ai profili di responsabilità penale e amministrativa degli adolescenti. Sono stati approfonditi i rischi legati alle nuove sfide poste dall’evoluzione tecnologica, con indicazioni utili per un utilizzo più sicuro e consapevole degli strumenti digitali. L’iniziativa come ogni anno, proseguirà per tutto l’anno scolastico, con nuovi appuntamenti nelle scuole, allo scopo di portare il messaggio a migliaia di giovani, per rafforzare il dialogo sui temi della sicurezza digitale, per rendere gli adulti di domani sempre più consapevoli e responsabili, anche in rete.