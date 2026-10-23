Reggio Calabria, Bergarè 2026: il Console Milasi applaude l’evento ma denuncia una dimenticanza

“Gentile direttore, abbiamo gioito leggendo dell’evento di ieri con l’inaugurazione del VILLAGGIO BERGARE’ 2026. Saranno giornate interessantissime cui sicuramente non mancheremo di fare una visita. Abbiamo anche molto apprezzato l’idea del bergamotto come ambasciatore di Reggio Calabria nel mondo ed in effetti, oltre i Bronzi e Gianni Versace (mi si perdonino altre mancate citazioni) la nostra città a livello mondiale non ha peculiarità di tale livello identitario da esibire. Solo un piccolo appunto al nuovo ambasciatore reggino S.E. il bergamotto”. Lo afferma in una nota Francesco Milasi, Console On.di Bielorussia Calabria e Sicilia.

“Eccellenza, in diplomazia, quando ci sono delle ricorrenze ed eventi di tale rinomanza o celebrative è prassi coinvolgere anche le altre rappresentanze diplomatiche presenti in città. Ed a Reggio ce n’è più di una, che porta avanti e promuove costantemente la nostra bella Reggio nel Paese che rappresenta e nel mondo. Sottolineiamo la distrazione dello staff di S.E. “il bergamotto” nello stilare la lista degli ospiti. Un plauso ,a prescindere, a tutti gli Enti ed Istituzioni che hanno ideato e portano avanti codesta iniziativa. ,”Ad majora semper”, Reggio!”.