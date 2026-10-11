Reggio Calabria balla a ritmo della bachata di Jensen Hasir | FOTO

Musica, balli ed emozioni hanno animato ieri sera a Catona, dove il cantante dominicano-statunitense Jensen Hasir, in arte Jensen, ha conquistato il pubblico con le sue hit più amate. Una serata all’insegna della bachata moderna e sensual, tra ritmi coinvolgenti, cori dei fan e ballerini sul palco. A rendere speciale l’appuntamento è stata anche la presenza della giovanissima Penelope Santacruz, figlia del cantante americano Daniel Santacruz, che ha aperto il concerto presentando alcuni brani del proprio progetto musicale e condividendo un duetto con Jensen.

Jensen, dalla Repubblica Dominicana alla scena internazionale

Nato artisticamente tra la tradizione dominicana e le influenze contemporanee statunitensi, Jensen vive oggi tra Boston e New York. Il suo repertorio comprende brani come Un Trago Una Bachata, realizzata con Pinto Picasso, Lejanía, Carita, Limbo e Frío Remix, con Pinto Picasso e Steven Cruz. Nel suo percorso figura anche Estado Decadente, pubblicata nel 2019 da Kewin Cosmos con Jensen come artista ospite.

Accanto all’attività di interprete, Jensen è autore e compositore e ha collaborato alla scrittura di brani per artisti come Don Omar, Farruko, Nacho, Pinto Picasso e Acapella.

Tra le canzoni più legate alla sua sensibilità figurano Lejanía e Frío, nate da esperienze personali. Nel 2026 è arrivato anche Descuidado, singolo dedicato agli errori in amore, al rimorso e al rischio di trascurare le persone care. La produzione, le tastiere e la vocal production sono firmate da Pedro “sP” Polanco.

Penelope Santacruz, una nuova voce della bachata

Per Penelope Santacruz, quella di Reggio Calabria è stata la prima esibizione in città. Cresciuta in una famiglia legata alla bachata, ha raccontato a CULT di vivere la musica come una passione profonda: “sono cresciuta con la bachata, con la musica: è la mia vita“.

Ha iniziato il proprio percorso professionale durante il periodo del Covid, scrivendo la prima canzone insieme al padre Daniel Santacruz, per poi sviluppare un progetto solista. Al Limoneto ha presentato True Love e She, nuova uscita annunciata per il 16 del mese e proposta in anteprima al pubblico reggino.

Attualmente vive a Polignano a Mare e intende proseguire il proprio percorso musicale in Italia. L’accoglienza ricevuta a Catona e il duetto con Jensen hanno segnato un momento significativo della serata.

Tre realtà unite per rilanciare la musica caraibica

L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione tra Progetto Salsa di Nino D’Amico, Kizomba Reggio Calabria di Daniele Mangiola e DJ Paso Bachata Social Reggio Calabria, unite dall’obiettivo di riportare a Reggio Calabria concerti di richiamo e nuovo entusiasmo nel movimento caraibico, duramente colpito dalla pandemia.

Nino D’Amico ha evidenziato la volontà di investire nuovamente negli eventi dal vivo e di avvicinare i giovani al ballo attraverso corsi e percorsi di formazione. Daniele Mangiola ha spiegato che la scelta di Jensen è nata anche dalle richieste del pubblico, mentre DJ Paso ha sottolineato la crescita internazionale dell’artista e la risposta positiva del territorio, auspicando nuovi appuntamenti di qualità.

Alla serata hanno partecipato appassionati provenienti anche da altre zone della Calabria e dalla Sicilia, confermando l’interesse per gli eventi dedicati alla musica caraibica.

Il concerto si è concluso tra applausi ed entusiasmo, con le canzoni di Jensen cantate dal pubblico e la presenza di Penelope Santacruz a impreziosire l’appuntamento. Per Reggio Calabria, una serata di musica e condivisione che rilancia le prospettive della bachata e degli eventi dal vivo sul territorio.