Reggio Calabria avrà il suo Oktoberfest! L’annuncio di Cannizzaro per il grande evento 2027 | VIDEO

Siete pronti a veder sgorgare fiumi di birra in riva allo Stretto? Reggio Calabria avrà il suo Oktoberfest nel 2027. Il sindaco Francesco Cannizzaro, direttamente da Rende, dove si sta svolgendo la celebre festa della birra in versione calabrese, ha lanciato un’idea destinata ad accendere la curiosità dei reggini: portare l’Oktoberfest a Reggio Calabria nel 2027. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui social, a margine della serata cosentina. Cannizzaro, particolarmente colpito dall’atmosfera e dall’organizzazione della manifestazione, ha raccontato di aver già avuto un confronto con gli organizzatori per valutare la possibilità di replicare l’esperienza nella città dello Stretto.

Un’idea che porterà a Reggio Calabria un evento capace di coniugare musica, gastronomia, divertimento e socialità, richiamando il pubblico delle grandi occasioni e offrendo un’ulteriore opportunità di animazione e attrattività per il territorio. E, ovviamente, per la gioia degli appassionati, fiumi di birra! Da bavarese a calabrese, è un attimo. Anzi, un sorso!