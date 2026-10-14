Reggio Calabria, auto avvolta dalle fiamme sul raccordo autostradale: paura e traffico in tilt ad Arangea | VIDEO

Momenti di grande apprensione sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, dove un’auto ha preso fuoco poco prima dello svincolo di Arangea. L’incendio ha provocato una densa colonna di fumo nero, ben visibile anche a distanza, creando una situazione di forte preoccupazione tra gli automobilisti in transito lungo una delle principali arterie stradali della città. Come vediamo dal video a corredo dell’articolo le immagini mostrano uno scenario impressionante: il veicolo in fiamme, il fumo che si alza dalla carreggiata e numerose automobili ferme lungo il raccordo autostradale. Una situazione che ha inevitabilmente provocato disagi alla circolazione, con gli automobilisti costretti a rallentare e fermarsi in prossimità del punto interessato dall’incendio.

Traffico bloccato e una grande colonna di fumo nero: le immagini dell’incendio Il video documenta chiaramente la situazione verificatasi prima dello svincolo di Arangea, con una lunga fila di veicoli lungo la carreggiata e una imponente nube di fumo scuro che si solleva dal mezzo incendiato. Le immagini mostrano anche alcune persone all’esterno delle automobili, mentre il traffico appare fortemente rallentato. La presenza del veicolo in fiamme rappresenta un evidente pericolo per la sicurezza della circolazione, soprattutto lungo un’arteria particolarmente frequentata come il raccordo autostradale reggino. L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti, testimoni della scena e delle difficoltà alla viabilità provocate dall’incendio. Auto a fuoco sul raccordo di Reggio Calabria: da chiarire le cause Restano da chiarire le cause dell’incendio che ha coinvolto l’automobile. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sull’origine delle fiamme, né sull’eventuale presenza di persone ferite o intossicate. L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sui rischi legati agli incendi dei veicoli in transito, soprattutto quando si verificano su arterie caratterizzate da importanti flussi di traffico. Le immagini documentano la gravità della situazione e i disagi per gli automobilisti lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria, all’altezza di Arangea. Di seguito il VIDEO dell’auto in fiamme e della colonna di fumo che si è alzata dal raccordo autostradale: