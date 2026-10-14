Reggio Calabria, ATAM richiama i passeggeri al rispetto sui bus: ecco i comportamenti da seguire

“Il rispetto viaggia con noi. Ogni giorno condividiamo molto più di un viaggio: condividiamo spazi, momenti e piccoli gesti di attenzione. La buona convivenza a bordo nasce proprio dal rispetto reciproco e da semplici comportamenti che possono rendere il viaggio più piacevole per tutti. Cedere il posto a chi ne ha più bisogno, lasciare libere le porte per facilitare la salita e la discesa. Quando l’autobus è molto affollato, togliere lo zaino dalle spalle e tenerlo in mano, per evitare di urtare gli altri passeggeri e lasciare più spazio a tutti. Parlare a voce moderata, sia durante le telefonate sia quando si conversa con i propri compagni di viaggio, evitando di disturbare chi ci sta accanto. Usare gentilezza e rispetto verso gli altri passeggeri e il personale di bordo. Sono piccoli gesti che fanno una grande differenza. Perché un viaggio migliore comincia da ciascuno di noi. ATAM – Il rispetto viaggia con noi”. E’ questo il messaggio di ATAM, azienda trasporti per l’area metropolitana relativamente alla campagna legata al comportamento da rispettare sui bus a Reggio Calabria.