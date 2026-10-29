Reggio Calabria, arrivano le Finali Nazionali di Padel: atleti da 9 regioni italiane e una testimonial d’eccezione

Reggio Calabria si prepara ad accogliere le Finali Nazionali dell’ASI Padel Tour 2026, in programma da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre. La manifestazione, giunta alla 15ª edizione, porterà nella città dello Stretto atleti e atlete provenienti da nove regioni italiane, trasformando Reggio Calabria in un punto di riferimento nazionale per gli appassionati di padel. Dopo il successo della finale interregionale ospitata lo scorso anno, la città compie un ulteriore salto di qualità, conquistando l’organizzazione dell’atto conclusivo della competizione nazionale. Un risultato che premia il lavoro del Comitato provinciale ASI di Reggio Calabria, con il nulla osta dell’ente nazionale ASI.

Finali Nazionali ASI Padel Tour 2026: nove regioni in gara a Reggio Calabria

La competizione vedrà la partecipazione di rappresentanti di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna e Marche, che si confronteranno nelle tre categorie previste: maschile, femminile e misto.

Le partite si disputeranno in tre strutture sportive della città, tutte situate nella zona di Pentimele: il CKC Padel Garden, il Parco Padel e lo Sporting Stelle del Sud. La manifestazione si configura come un evento multidisciplinare di rilevanza nazionale dedicato agli sport con racchetta, con particolare attenzione al padel, una disciplina in forte crescita e caratterizzata da un’importante capacità di aggregazione.

Ad arricchire l’edizione 2026 sarà la presenza di una testimonial d’eccezione: Sara D’Ambrogio, atleta professionista, campionessa mondiale di padel Over 35 e campionessa italiana. La sua partecipazione rappresenterà un ulteriore elemento di richiamo per gli atleti e gli appassionati che raggiungeranno Reggio Calabria in occasione delle finali.

Non solo Padel: visite al Museo Archeologico e alla scoperta dei borghi reggini

L’ASI Padel Tour 2026 non sarà soltanto una competizione sportiva. L’iniziativa punta infatti a utilizzare lo sport come strumento di promozione turistica, culturale e sociale della Calabria, in coerenza con gli indirizzi del Piano Turistico Regionale.

Accanto alle gare sono previsti diversi momenti dedicati alla scoperta del patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il programma comprende visite guidate al Museo Archeologico Nazionale, itinerari nel centro storico cittadino ed escursioni nei principali borghi turistici del territorio.

L’obiettivo è valorizzare le bellezze della provincia reggina attraverso una manifestazione capace di richiamare partecipanti da diverse aree d’Italia, generando una ricaduta positiva in termini economici, turistici e di immagine per la città e per il territorio metropolitano.

Sport e inclusione: un appuntamento dedicato anche ai bambini

Particolare attenzione sarà riservata ai valori educativi e sociali dello sport, con iniziative finalizzate a promuovere l’inclusione, la socialità e il benessere psicofisico, oltre ad avvicinare le nuove generazioni alla pratica sportiva.

In questa prospettiva, nella mattinata di sabato 31 ottobre è previsto un incontro presso l’asilo Children, dedicato alla divulgazione dell’importanza di una sana attività sportiva tra i più piccoli. All’appuntamento prenderanno parte testimonial e istruttori, che contribuiranno a sensibilizzare i bambini sui benefici del movimento e della pratica sportiva.

L’iniziativa rientra nel più ampio obiettivo della manifestazione di favorire la crescita del movimento del padel, promuovendo al tempo stesso una cultura sportiva fondata sulla partecipazione e sul benessere.

ASI Padel Tour a Reggio Calabria: il programma dal 30 ottobre all’1 novembre

Le Finali Nazionali dell’ASI Padel Tour 2026 si articoleranno in tre giornate, con un calendario che unirà competizioni sportive, attività di promozione e iniziative turistiche.

Venerdì 30 ottobre sarà dedicato alla scoperta della città, con una visita turistica e una tappa al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. La giornata comprenderà anche una prima partita di esibizione, che darà il via alle attività sportive.

Sabato 31 ottobre prenderà ufficialmente il via il torneo, con le gare delle categorie maschile, femminile e misto nei circoli sportivi di Pentimele. Nella stessa mattinata si svolgerà l’incontro dedicato ai bambini presso l’asilo Children, con la partecipazione di testimonial e istruttori.

Domenica 1° novembre sarà invece la giornata conclusiva della manifestazione, con le finali delle tre categorie e le premiazioni degli atleti protagonisti della competizione.

Con l’arrivo delle Finali Nazionali ASI Padel Tour 2026, Reggio Calabria consolida così il proprio ruolo nell’organizzazione di eventi sportivi di richiamo nazionale, puntando su una formula che unisce sport, inclusione, turismo e promozione delle eccellenze del territorio.