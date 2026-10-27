Reggio Calabria, arriva il grande jazz all’Odeon: Fabrizio Bosso e gli High Five Quintet protagonisti di una serata imperdibile

Sabato 31 ottobre, alle ore 21, il Cine Teatro Odeon ospiterà la seconda serata della XVI edizione del Festival “Reggio in Jazz”, ideato e realizzato dall’associazione culturale Naima, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria e con il contributo della Fondazione Carical. Ad ammaliare, quanti gremiranno il Cine Teatro Odeon, sarà “High Five Quintet“, una presenza di particolare ed intrigante rilievo all’interno del cartellone.

Ovvero? Fabrizio Bosso, tromba; Daniele Scannapieco, sax; Julian Oliver Mazzariello, pianoforte; Tommaso Scannapieco, contrabbasso; Lorenzo Tucci, batteria. Cinque musicisti di primo piano, caratterizzati da grande interplay, energia ritmica e forte senso melodico.

Gli “High Five Quintet” sono una delle formazioni più rappresentative del jazz italiano contemporaneo, nate alla fine degli anni ’90 con l’obiettivo di coniugare la tradizione del jazz americano con un linguaggio personale, moderno ed energico. Il loro stile affonda le radici nell’hard bop e nel jazz degli anni ’50 e ’60, con riferimenti ad artisti come Art Blakey e Horace Silver.

La loro musica trova nell’improvvisazione e nel dialogo continuo tra gli strumenti il suo elemento centrale, mantenendo un equilibrio tra tradizione e modernità. Album come High Five, Handful of Soul e Five for Fun hanno contribuito alla loro affermazione in Italia e all’estero.

“High Five Quintet” è, insomma, l’incontro tra cinque protagonisti del jazz italiano, uniti da un sound energico e raffinato che rinnova la grande tradizione hard bop con una forte identità contemporanea.

E per comperare i biglietti? Mercoledì 28 ottobre, dalle ore 19 alle ore 21, venerdì 30 ottobre dalle ore 11 alle ore 13, sarà possibile acquistarli presso il bar Ritrovo Libertà, in via Santa Caterina d’Alessandria 158, a Reggio Calabria. Sabato 31 ottobre: biglietteria aperta direttamente al Cine Teatro Odeon a partire dalle 18:00. In qualsiasi momento, infine, biglietti acquistabili su https://www.ticket.it/musica/evento/high-five-5et.aspx.